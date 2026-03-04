Las falleras mayores de València y la alcaldesa reciben el Petxininot de l'Oceanogràfic
Forma parte de una campaña para facilitar la cría de este molusco de l'Albufera denominado Petxinot
Las falleras mayores de València 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, y la alcaldesa de València, María José Catalá, han recibido este miércoles el Petxininot de manos de responsables de la Fundación Oceanogràfic, la Fundación Aguas de València y la Conselleria de Medio Ambiente. Este peculiar ninot, obra del artista fallero Javier Serra, protagoniza una iniciativa conjunta para facilitar la cría, reproducción y reintroducción del Petxinot en su medio natural.
El Petxinot es un molusco que habita el lago de L'Albufera y se encuentra en peligro de extinción. El Petxinot realiza una función ambiental muy necesaria, ya que actúa como depuradora natural. En edad adulta, este molusco es capaz de depurar 50 litros de agua al día. Además, contribuye a estabilizar el sustrato, reduce la suspensión de sedimentos y favorece el aumento de la biodiversidad.
