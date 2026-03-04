La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València

Hace poco más de dos años València lloraba el cierre de uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad de València. De esos con tanta historia que dan nombre a la plaza que lo albergan y se convierten en una referencia para ubicarse en la ciudad. Se trata del Horno de San Nicolás, fundado en el año 1802 aunque ya existen alusiones a su existencia en el plano del Padre Tosca de 1704. La clausura vino motivada por las exigencias de Sanidad que requerían de unas reformas tan importantes que su anterior regente, Ramón Chinillach, se vio incapaz de asumir con los 70 años que tenía en ese momento.

Con la última bajada de persiana, el Horno de San Nicolás se llevó parte de la historia de la ciudad, sin embargo, y como si de una página en blanco se tratara, una joven argentina ha llegado para escribir un nuevo capítulo en la vida al establecimiento y ahora San Nicolás se llama 'Nico'.

El retablo de finales del siglo XIX que adorna el interior del local / Paula Fernández

Desde hace unos cinco meses, Micaela Tassara, chef de profesión, gestiona al completo esta nueva versión del mítico horno. Nico, café y cositas es el nuevo nombre del negocio y no es casualidad. "El diminutivo es un homenaje a este horno con tanta memoria a sus espaldas. He querido respetar el producto, los procesos, la historia del horno, la historia del barrio y poder sumarme también con mi propia historia", explica Micaela.

No en vano, durante los más de ocho meses que duró la reforma del local halló verdaderas joyas en su interior que ha rehabilitado y respetado. Por ejemplo las paredes. Detras de los paneles de madera y varias capas de pintura que alicataban los muros, encontró unos azulejos verdes que ahora brillan y acogen al cliente nada más entrar. También varias máquinas del obrador antiguo que encontró amontonadas en la parte trasera. "Me llevó mucho tiempo limpiarlas y acondicionarlas", cuenta Tassara, y ahora una bolladora, una amasadora y una mezcladora forman parte de la decoración del local.

Las máquinas del antiguo obrador limpias y restauradas. / Paula Fernández

Pero no es lo único a lo que esta profesional de la cocina ha devuelto el lustre: se ha reparado la madera original de los ventanales, también el cartel del horno ha recuperado el esplendor y la mesa amasadora donde ella misma elabora las galletas artesanales también es una herencia.

Micaela cuenta con más de 10 años de experiencia como chef, los últimos dos en un restaurante de València y ahora se ha embarcado en la nada fácil tarea de darle una segunda vida al horno más famoso de la ciudad.

Micaela Tassara es chef y ahora regenta Nico, café y cositas, el heredero del Horno de San Nicolás / Paula Fernández

Ella misma es quien elabora los pasteles y bocadillos que vende además de preparar el café de especialidad que despacha detrás del mostrador, "pero los precios están pensados para que todo el que quiera pueda acceder a un buen café", recalca, "uno de mis valores en la empresa es poder acercarle a la gente productos de buena calidad y que sea costeable para todos".

Productos y emprendedoras de Valencia

Mantener las raíces echadas por San Nicolás y que ahora alimentan a Nico es importante para Micaela así que "los productos que utilizo en mis recetas son de productores de la zona, el café es de tostadores valencianos" y las camisetas y bolsas que tiene a la venta "son de emprendedoras valencianas".

Tradición y calidad que pretenden continuar en la historia del Horno de San Nicolás, aunque ahora hay que llamarle 'Nico'.