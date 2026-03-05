El Ayuntamiento de València y la Coordinadora Feminista acuerdan modificar horarios del 8M y los fuegos artificiales

El Ayuntamiento de València y la Coordinadora Feminista de València han llegado a un acuerdo para modificar los horarios de la manifestación del 8M y el castillo de fuegos artifiiciales para que no coincidan en el tiempo. Así lo ha anunciado el ayuntamiento en un comunicado después de que el movimiento feminista aceptara una propuesta municipal en ese sentido.

El problema se planteó cuando el Ayuntamiento de València, tal como había hecho en años anteriores, programó un castillo de fuegos artificiales a las 20 horas del domingo. Esta vez, sin embargo, esa celebración coincidía con la manifestación del Día de la Mujer, lo que fue interpretado por la oposición y por la Coordinadora Feminista como un "boicot" a la manifestación.

En principio, las posturas se mantuvieron enconadas, pero finalmente el consistorio propuso adelantar la manifestación media hora y retrasar el castillo una hora, a las 21 horas. Incluso se planteó la posibilidad de cambiar el recorrido. Y parece que esa opción ha sido aceptada.

"Ayer a las 22.24 horas, el Ayuntamiento de Valencia recibió contestación de l’ Escola de Pensament Feminista, en representación de la Coordinadora Feminista de València, donde se valora positivamente la propuesta del Ayuntamiento para hacer compatibles la manifestación del 8M con el espectáculo pirotécnico programado en la Plaza del Ayuntamiento", ha anunciado el consistorio en un comunicado.

Prioridad a la seguridad

Según recuerda el ayuntamiento, "la concejala de Igualdad trasladó por escrito este miércoles las dos propuestas del Ayuntamiento atendiendo a criterios técnicos de seguridad de la Policía Local de València". "En ese sentido, se propuso adelantar media hora la convocatoria de la manifestación retrasando una hora el espectáculo pirotécnico previsto, todo ello sin perjuicio del cambio de recorrido de la manifestación, que garantizaría una mayor seguridad".

Ambas propuestas fueron trasladadas a instancias de la concejala de Igualdad a las entidades presentes en el Consell de les Dones i per la Igualtat celebrado el martes, 3 de marzo de 2026, en sesión ordinaria, puntualiza el ayuntamiento. Y en la noche del miércoles la Coordinadora Feminista de València respondió "aceptado la modificación de horarios de ambas citas".

Noticias relacionadas

En consecuencia, el Ayuntamiento de Valencia ha solicitado a la entidad solicitante el nuevo cronograma de tiempos de la organización, en el que se indique el nuevo horario de la convocatoria y desarrollo de la manifestación para planificar los oportunos dispositivos policiales. "La voluntad del Ayuntamiento de València siempre ha sido garantizar la convivencia de ambas citas en la ciudad", asegura el comunicado.