Iconos Pop de València: ¿Qué tienen en común la vedette Rosita Amores y el escritor Vicente Blasco Ibáñez?

¿Qué tienen en común la vedette Rosita Amores y el escritor Vicente Blasco Ibáñez? ¿y el 'Titi' y Bienvenida Pérez? De acuerdo, todos son valencianos, bueno, en realidad el artista de variedades y cantante Rafael Conde 'el Titi' era natural de Talavera de la Reina, pero desarrolló gran parte de su carrera y se convirtió en hijo adoptivo y todo un icono en València donde falleció en el año 2002.

Además de ser referentes en sus campos, unos en las letras y otros en el espectáculo, e incluso en el papel couché, los cuatro cuentan con monumentos conmemorativos en la ciudad de València. Te descubrimos dónde en la cuarta entrega de Distrito Falcó.