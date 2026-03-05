El tráfico desciende en València tras el repunte de 2025

El Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de València ha confirmado "una tendencia clara hacia la normalización del tráfico en la ciudad tras los efectos de la dama de octubre de 2024". Según los datos analizados, el tráfico interno de la ciudad ha experimentado un descenso de un 4% respecto a enero de 2025, un año en el que se produjo un repunte generalizado de la circulación.

Estos registros sitúan las intensidades de circulación en valores similares a los registrados en enero de 2023, manteniéndose todavía significativamente alejados de las cifras de 2019. Esta reducción también es visible en los accesos a la ciudad, que registran, de media, 10.600 movimientos menos al día que en el mismo mes del año anterior, con un 1,8% de reducción y también con valores distantes a los de 2019.

Al respecto, el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, ha señalado que la estabilización de los datos de tráfico interno de la ciudad se produce en un contexto en el que todavía tenemos en marcha las obras de remodelación del eje conformado por las avenidas de Giorgeta y Pérez Galdós, que conlleva una carga importante de vehículos hacia las grandes vías y Tres Cruces.

Carbonell ha destacado el esfuerzo que está realizando la Policía Local para facilitar la circulación y la seguridad vial de las zonas próximas a estas obras. “Tenemos en marcha un importante operativo de agentes de Policía Local, que trabajan a diario para que la afección de estas obras de mejora urbana sea la mínima posible, y además se han reforzado la señalética para que los usuarios de vehículos vean con antelación las alternativas a estas vías”.

Los efectos de la dana

“Estos resultados avalan la tesis que se venía trasladando por parte del Ayuntamiento: el repunte de la movilidad privada experimentada desde diciembre de 2024 hasta julio de 2025 venía derivado de los daños y afecciones en las infraestructuras del metro y cercanías como consecuencia de la dana”, ha resaltado el edil.

“Con el servicio ferroviario ya restablecido, el uso del vehículo privado ha regresado a las tendencias previas a noviembre de 2024. Esta tendencia se caracteriza por crecimiento de las intensidades de los accesos frente a una estabilización del tráfico interior, un comportamiento enmarcado en un contexto con aumento generalizado de la movilidad y de la población registrado durante los últimos años”, ha añadido Carbonell.

El responsable municipal de Seguridad y Movilidad ha destacado que “en 2025 el uso de la bici como medio de transporte se ha incrementado en un 10 % con respecto al año anterior, y la EMT ha logrado un récord de usuarios al haber transportado a más de 120 millones de viajeros, cifra que supone un incremento del 4,15% respecto a 2024 y de 19,53% sobre 2023”. “El gobierno de la alcaldesa María José Catalá, ha hecho una apuesta decidida por mejorar y ampliar las prestaciones de la EMT y del transporte público e incrementar la movilidad sostenible en València”, ha concluido.

La oposición lo pone en duda

Estos datos, sin embargo, no son reales para la oposición. La concejala socialista Elisa Valía ha reprochado al gobierno de María José Catalá que siga alardeando de una reducción de tráfico en València cuando los propios datos del Ayuntamiento demuestran que cada vez hay más vehículos privados circulando por toda la ciudad.

“La señora Catalá y su concejal de movilidad, Jesús Carbonell, deben pensar que repitiendo mentiras sin descanso sobre la movilidad de nuestra ciudad van a poder configurar una realidad distinta a la que tenemos, pero en València hay más tráfico de vehículos. Se percibe cuando se vive en esta ciudad y también lo demuestran los datos. La cantidad de vehículos que han circulado por Valencia en 2025 ha aumentado con respecto a 2024 y esto lo dicen los datos que facilita el propio ayuntamiento”, ha indicado.

La concejala socialista ha subrayado que la intensidad media del tráfico en València ha subido un 3,35% en 2025 con respecto a 2024, “un año en el que ya había subido con respecto a 2023. Y nosotros hablamos de datos oficiales, no como los que anuncian ahora de enero de 2026, que no son oficiales y que no sabemos de dónde los han sacado, pero que si solo hablan de los datos de un mes, ya demuestran que lo que pretenden ocultar es la subida continuada y sin tregua del tráfico en nuestras calles”.

En este sentido, Elisa Valía ha incidido en que este tipo de manifestaciones que pretenden contradecir el incremento sostenido del tráfico privado que ha experimentado València desde que ella es alcaldesa, “dan la sensación de que Catalá tiene todavía la esperanza de que alguien en esta ciudad no se haya dado cuenta de que el PP tiene una política de movilidad procoche, contraria a la protección de la salud de las personas, excluyente, que genera caos, contaminación y que nos retrotrae décadas atrás”.

Por su parte, desde Compromís aeguran que "nos gustaría poder valorar el anuncio pero como todos habréis podido comprobar no es factible porque por primera vez en más de una década se está haciendo un análisis de los mismos por parte del gobierno sin haberlos hechos públicos en la web municipal. Esto impide comprobar si el cambio de tendencia sobre el ascenso ininterrumpido del tráfico desde que gobiernan PP y Vox es cierto o no".