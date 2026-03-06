Adjudican las obras de mejora de infraestructuras afectadas por la dana en Castellar y el Forn d’Alcedo

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este viernes la ejecución de las obras de mejora de las infraestructuras afectadas por la dana en las pedanías de Castellar-l’Oliveral y el Forn d’Alcedo, dos actuaciones que suponen una inversión total de casi dos millones de euros. El portavoz municipal, el concejal Juan Carlos Caballero, ha recordado “el compromiso del gobierno local con los vecinos a no soltarles la mano, a acompañarles siempre y en todo momento, a no olvidarnos de lo que ha pasado con la dana, y tratar de ayudar y acompañarles para recuperar todas las infraestructuras dañadas por la riada”.

Las obras de Castellar-l’Oliveral, adjudicadas por un montante de 1,2 millones de euros (1.192.133,38 €, IVA incluido) serán ejecutadas por la mercantil Grupo Bertolín SAU, que dispondrá de un plazo de ejecución de tres meses a partir de la fecha del acta de comprobación de replanteo. El objeto del contrato es la repavimentación de un total de 32 calles y vías urbanas que resultaron afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, entre las que se encuentran las de la Creu, Pastora Icar, Camí de Rivas, San Salvador, Ador, Figuereta, Mayor del Castellar, Baluar y Cristo del Refugio.

Por su parte, la actuación en el Forn d’Alcedo correrá a cargo de la firma Guerola Áridos y Hormigones SL con un presupuesto total de 743.885,54 euros y un plazo de ejecución también de tres meses, y afectarán, entre otras vías, a las calles de Sedaví y del Río Segura, a la avenida de los Trabajadores, y a la carretera del Molí de Pala.

Los trabajos de ambas actuaciones fueron convocados por el Ayuntamiento en procedimiento de licitación abierto el pasado mes de septiembre, que incluyó, además, actuaciones similares de repavimentación y mejora de las vías e infraestructuras dañadas en la pedanía de la Torre (sector este), así como en el barrio de Sant Jordi y los caminos de las alquerías del barrio de Faitanar, y que ya fueron adjudicadas en diciembre.