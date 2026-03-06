El aumento histórico de lluvias acaba con el "Tiempo de Fallas"

El "Tiempo de Fallas" es una sensación que, tradicionalmente, ha acompañado a las fiestas grandes de la ciudad. En el tramo final del invierno se pinta un mapa meteorológico bonancible, asociado a estampas familiares, como el calor a la hora de la "mascletà" y el refrescamiento por la noche, pero sin que la lluvia eche a perder la fiesta en la calle. Ocasionalmente ha habido episodios de fuertes vientos, que han generado la caída de alguna falla. Pero empaparse los monumentos, malograr pasacalles u ofrendas, es, o quizá hay que decir era, un fenómeno poco habitual.

Las brisas marítimas son las causantes del llamado "tiempo fallero", caracterizado por temperaturas diurnas altas que con tiempo estable pueden alcanzar los 20º C y que, en las horas vespertinas (sobre todo a partir del mediodía), comienzan a bajar progresivamente por la irrupción de la brisa del Mediterráneo hasta alcanzar mínimas que rondan los 10 grados. Pero eso es subsanable, algo que no pasa con la lluvia.

Raro era el ejercicio que no tenía algún día de lluvia, suspensión de "mascletà" incluida. Pero lo cierto es que la inestabilidad se ha multiplicado en los últimos ejercicios de forma habitual. De los últimos seis años, se cuentan cuatro especialmente malos, incluyendo dos en los que no hubo fiestas a causa de la pandemia, pero que habrían sido malos en un contexto natural.

¿Está cambiando el tiempo y esto llegaría a obligar a una reconfiguración? ¿O habría que aceptarlo estoicamente, como cuando esto sucede en Semana Santa o en la Feria de Abril? Analizada la serie histórica desde 1940, ocurre que los dos únicos años en los que ha llovido más de 10 días en el periodo fallero son dos muy recientes, 2022 y, sobre todo, 2025, que fue con diferencia el récord.

En los días grandes, del 15 al 19, hasta 2015 no había habido ningún año con cuatro días de lluvia de los cinco grandes y, desde 2015 se han sucedido tres semanas falleras con 4 días de lluvia entre el 15 y el 19, que fueron 2015, 2022 y 2025. Es decir, si se hace un análisis estadístico, puede observarse una ligera tendencia al aumento del número de días de lluvia en las primeras dos decenas de marzo, una concatenación de precipitaciones que no significa necesariamente un cambio de patrón meteorológico, pues aún pronto para decirlo, pero tampoco es descartable.

"No se puede descartar ese cambio de patrón y que los marzos se estén convirtiendo en más lluviosos", subraya José Ángel Núñez, jefe de Climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana. "De la ciudad de València es llamativo lo que ocurrió el año pasado, que prácticamente los primeros 20 días del mes llovieron todos, algo que no había ocurrido nunca. Y también el 2022 vimos una recurrencia de lluvias simular". Aunque la memoria meteorológica es frágil, señala Núñez, da la sensación de que una secuencia de tantas fallas seguidas lluviosas no ha ocurrido nunca.

De este modo, sin ser del todo rotundos en el cambio de patrón, cabe preguntarse por qué se están registrando tantas lluvias en las dos últimas semanas de invierno, cuando lo habitual era asomarse a las Fallas en marga corta y una especie de "veranillo de San José". Samuel Biener, de Meteored, explica esta secuencia en términos meteorológicos: "No hay que olvidar que las Fallas y justo la semana grande coincide con la tercera semana de la primavera climatológica y se produce una época con tiempo muy variable, con el chorro polar, que es el que dirige la circulación atmosférica en nuestras latitudes, trazando meandros y provocando sucesión de dorsales, es decir, zonas de altas y bajas pensiones e inestabilidad. En los últimos años se está viendo un ambiente más variable", explica el meteorólogo.

"Asimismo, vemos que el Mediterráneo cada vez está más caliente, incluso en invierno. Y ese plus, ese grado o dos grados de más que no bajan en invierno aporta un plus de energía en caso de descuelgues de aire muy frío, que son habituales en esta época del año, acumulando por tanto un potencial mayor para tener episodios de lluvias típicos de otoño. Es lo que hemos visto en los últimos años”, afirma Biener.

El clima parece cambiar y la temperatura del Mediterráneo no ayuda a sostener el llamado "Tiempo de Fallas", pero, ¿hay algo más? Los expertos apuntan también a un factor social: ahora pasamos más tiempo en la calle. Un chubasco en fiestas se siente como cuatro seguidos en una semana completamente anodina y además el programa fallero no ha parado de crecer en las últimas décadas. La mascletà diaria desde el 1 de marzo se implantó a finales de los años 80 pero cada año crecen los eventos paralelos. “Puede ser por ejemplo que en los últimos años haya más preparativos tempranos para fallas más grandes, con más movimiento de gente en la calle, y eso también ayude a dar una sensación de lluvia constante”, añaden los expertos.

Antecedentes

Años con lluvias ha habido bastantes a lo largo de la historia por una mera cuestión de cálculo de posibilidades. Incluso que llueva algún día o que se suspenda una mascletà entra dentro de una cierta normalidad.

Hay casos conocidos en la historia, como, por ejemplo, las Fallas de 1962, en gran parte malogradas por el agua. En 1970, una tromba de agua está detrás del defectuoso castillo previo a la cremà -por entonces era la Nit de Foc- que lanzó carcasas hacia el público, provocando la conocida tragedia con tres fallecidos. O la de 1974, en la que el castillo tuvo que retirarse por efectivos militares y quemar la falla de la plaza bien entrada la madrugada.

Aunque ha pasado una generación, es mítico lo sucedido en 1989, con una lluvia pertinaz que convirtió la Ofrenda en un acto de épica, y que se prolongó hasta el 20 de marzo, que amaneció con un sol radiante. Normalmente han sido lluvias constantes, pero alguna fue especialmente violenta, como la de 2000, con la que hubo la suerte de que fuera en la noche de la "cremà". O 2016, en que se llegó a plantear el retraso de la "plantà".

Pero en el presente, la frecuencia se ha multiplicado. No hubo Fallas ni en 2020 ni en 2021, pero en caso de no irrumpir la pandemia, las fiestas habrían estado pasadas por agua. Más en 2020 que en las Fallas Virtuales de 2021, que habrían tenido un día de Ofrenda muy, pero muy malo.

Entrega de premios suspendida

Con la normalidad recuperada, las de 2022 también malograron el 17. Hasta el punto que la entrega de premios se suspendió -hubo que celebrarla a finales de abril- y la primera parte de la Ofrenda. Para entonces ya se hablaba de unas fiestas extremadamente lluviosas, incluso siendo menos de lo previsto inicialmente.

El cuartelillo que dieron los años 2023 y 2024 han sido un rara avis dentro de lo que estaba siendo la tónica. Porque está sumamente cerca en el tiempo lo sucedido el año pasado, una auténtica galería de los horrores meteorológicos, incluyendo tres suspensiones consecutivas de "mascletà" (los días 4, 5 y 6), varios más durante la plantà con muy mal tiempo y el triste remate de las jornadas de Ofrenda, y especialmente la del 18.