Uno de los colegios más antiguos de València lucirá 'nueva cara'

A sus 82 años uno de los colegios de educación infantil y primaria más antiguos de València va a someterse a una intervención de mejora y puesta a punto que le va a mejorar considerablemente la 'cara', de hecho, el CEIP San José de Calasanz va a ser reformado al completo.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, quien ha informado de que ya se han adjudicado las obras para la rehabilitación de esta escuela ubicada en el Grau que tendrán un plazo de ejecución de doce meses a partir de la fecha del acta de comprobación de replanteo. y para ello se destinarán 4,8 millones de euros. La operación ha sido adjudicadas a la UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por las firmas CYES Infraestructuras SLU y Vareser 96 SL.

Las actuaciones contempladas son la rehabilitación de uno de los bloques y la demolición y nuevo levantamiento de los otros dos bloques que componen el complejo educativo.

Dado que se trata de un proyecto plurianual, que afecta a dos ejercicios presupuestarios, el acuerdo de la Junta concreta la puesta a disposición de sendas partidas de 4.859.130,58 a cargo de los Presupuestos de 2026 y de 2027. La actuación está incluida en el denominado Pla Edificant, de la Conselleria de Educació, que establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.

Dos accesos según el nivel educativo

Las obras prevén una primera fase dedicada a la adecuación de la edificación principal existente actualmente, donde se alojará todo el programa de Primaria, la administración y el comedor del centro. El resto del colegio será demolido y se levantarán dos nuevas edificaciones, una en el sur de la parcela, donde se ubicará el gimnasio; y la otra, al este, donde se levantarán las aulas de educación Infantil. Tal como establece el proyecto de obras, todos los espacios docentes quedarán protegidos de la radiación solar directa.

Una vez terminadas las obras, el acceso del alumnado de Infantil se realizará desde la avenida de França, esquina con la calle Bello, a través de un patio delimitado y separado del resto. Los alumnos y alumnas de Primaria entrarán por el acceso principal de la calle Bello. Del mismo modo, el centro dispondrá de dos accesos de vehículos para el mantenimiento de las pistas deportivas y para el suministro de la cocina. A su vez, el patio de Primaria tendrá una pista polideportiva, una zona de solera y otras zonas ajardinadas, y será un área de carácter inclusivo, que contará con espacios donde se propicien tanto los juegos de la pelota como de otro tipo, a través de la instalación de mesas de juego, zonas de bancos y porches.

El CEIP San José de Calasanz fue construido en el año 1944, hace ahora 82 años, en la calle Bello, en el barrio del Grau, y consta en la actualidad de cuatro unidades de educación Infantil y seis de Primaria. En estos momentos, el centro cuenta con tres inmuebles que presentan serias deficiencias. El más antiguo, de dos alturas, aloja el aulario de primaria y será sometido a una importante reforma. Los dos siguientes (uno también de dos alturas y ubicado al sur de la parcela, donde se halla el aulario infantil, y un tercero que alberga el gimnasio) son los que serán demolidos por completo y levantados de nueva planta.