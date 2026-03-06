Homenaje a las primeras mujeres policías de València: "Cuando denunciábamos a alguien, nos mandaba a fregar"

En la antesala del 8M, el Ayuntamiento de València ha rendido homenaje a la primera promoción de mujeres policías de la ciudad, reunidas buena parte de ellas en el Salón de Cristal. Estas mujeres entraron en el cuerpo de la Policía Local hace 45 años, en el año 1981, cuando el socialista Pérez Casado regía el Cap i Casal. Fueron 29 profesionales quienes abrieron camino en un contexto de extrema incomprensión, tal como han narrado ellas mismas durante el acto.

“Los ciudadanos estaban en contra, cuando denunciábamos a alguien nos mandaba a fregar. Algunos compañeros no querían patrullar con nosotras. Hemos tenido bastante incomprensión por parte de casi todos, pero tiramos hacia adelante y hemos abierto una brecha para las nuevas generaciones, que nos han visto como ejemplo”, contaba la primera comisaria principal en la Comunidad Valenciana, Mari Carmen Mariblanca, jubilada desde hace ocho años.

Este año se jubilan la dos últimas mujeres de aquella promoción pionera que, tal como ha valorado Estefanía Navarrete, comisaria responsable de la unidad Gama, al vestir el uniforme siendo mujer era además de un reto profesional, un acto de afirmación y coraje. “No fue un camino sencillo. Les tocó trabajar en un contexto complicado, en una profesión totalmente masculinizada. Tuvieron que abrir mentalidades y responder con excelencia allí donde algunos dudaban”, ha dicho Navarrete.

De aquellos años hay múltiples anécdotas, muchas de ellas negativas. Se han contado en petit comité y delante de un foro lleno de representantes institucionales y compañeras de profesión. A las primeras mujeres policías de València no se les permitía llevar pistola ni ningún tipo de defensa. Estaban en labores de tráfico pero no se las dejaba conducir, tenían que hacerlo sus compañeros hombres. La gente se giraba al verlas pasar o se les acercaba para comprobar que, efectivamente, quien estaba vistiendo el uniforme azul era una mujer.

A la sociedad le costó abrir la mirada en tiempos que aún eran convulsos. “Durante el 23F estábamos en plena oposición, ya habíamos hecho las pruebas y todo el mundo empezó a preguntarse qué iba a pasar. Recuerdo que mi padre preocupado me dijo que me iban a llamar, era algo increíble. Estaba toda España impactada. Yo le contesté, bueno, papá, pues lo que haga falta”, rememoraba una de las protagonistas de la promoción del 81.

Algunas de las mujeres que se han sentado en el acto recogen el testigo de estas pioneras, ejerciendo además el liderazgo en la unidad de patinetes de la dirección de seguridad vial. “Esta unidad está compuesta mayoritariamente por mujeres jóvenes. Creo que a una minoría se les ha fundido un poco los plomos con tanta modernidad”, ha dicho Navarrete. “Vosotras seguro que les recordáis que el camino andado no tiene ya vuelta atrás y que esos comentarios que hemos visto por redes sociales anclados en el siglo pasado no podrán con la ilusión y la profesionalidad que las mujeres siempre hemos demostrado en la Policía Local de Valencia”, ha atajado la responsable de la unidad Gama evidenciando que, 45 años después de la entrada de aquellas mujeres pioneras, parte de la sociedad sigue siendo machista.