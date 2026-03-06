Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renfe reorganiza la llegada de trenes de Cercanías a la Estación del Norte para evitar avalanchas en las mascletaes

Siguiendo las instrucciones del ayuntamiento, las diferentes líneas finalizarán sus trayectos entre las 13 y las 15 horas en las estaciones de Albal, València Sant Isidre, Valencia Cabanyal y Font de Sant Lluís

Colapso de gente a la salida de la Estación del Norte y en el entorno de la mascletà

C.Moreno

València

Renfe reorganizará la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte entre las 13:00 y las 15:00 horas desde el 13 al 19 de marzo, es decir, en el horario de las mascletaes, cuando más gente se concrentra en el entorno de la estación.

La compañía modificará el recorrido de varios servicios de Cercanías, tal como había pedido el Ayuntamiento de València. Los trenes de las líneas C1 Gandia-València y C2 Xàtiva-València con destino València finalizarán el trayecto en la estación de Albal, mientras que los de a C3 Utiel-Buñol-València lo harán en la de València Sant Isidre y los de la C6 Castellón-València, en Valencia Cabanyal y Font de Sant Lluís.

Las salidas de los trenes de Cercanías desde la Estación del Norte no se verán afectadas por la reorganización del servicio y continuarán funcionando con normalidad. Por su parte, los trenes de Media Distancia que conectan con Albacete, Alicante, Tortosa o Cartagena, y de Larga Distancia (Euromed e Intercity), con Cataluña, mantendrán su programación habitual sin modificaciones en sus salidas o llegadas en la Estación del Norte.

Durante estos días, la Estación del Norte contará con diferentes accesos operativos y con protocolos específicos destinados a distribuir el flujo de viajeros y facilitar una entrada y salida progresiva y segura, con el objetivo de evitar acumulaciones en el interior de las instalaciones. Las puertas laterales de la estación recayentes en las calles Bailén y Alicante permanecerán abiertas para que los viajeros puedan salir con facilidad y no se produzcan aglomeraciones.

Las personas viajeras podrán obtener más información en las estaciones, la red social X, App de Cercanías València, Canal WhatsApp de Cercanías València, Web renfe.com y llamando a los teléfonos 912 320 320 y 963 357 400.

Renfe reorganiza la llegada de trenes de Cercanías a la Estación del Norte para evitar avalanchas en las mascletaes

