"Es la tormenta perfecta": Compromís critica la falta de planificación de las movilidad en fallas en València

"València se encamina hacia una tormenta perfecta". Así califica Compromís la situación de la movilidad urbana y el transporte público en València durante las fallas 2026 que viven su primer fin de semana de prefallas. El partido de papi Robles afea a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, la "falta de planificación" que aboca a "miles de valencianos a venir en coche mientras el transporte público no da respuesta".

La lluvia y el corte de calles por la instalación de las 280 carpas en las calles, más pronto de lo que lo hacían en la época de Ribó al frente del ayuntamiento, más de una semana, ya está dejando atascos desde hace varios días en el área metropolitana. También hay vías, como Pérez Galdós, con obras en marcha desde hace meses. Y esto conlleva, irremediablemente, las imágenes de coches atascados en las principales vías. Según la formación ha provocado ya numerosos cortes de tráfico y ocupaciones de calles y zonas peatonales en diversos barrios de la ciudad.

Atascos esta semana en València en plenas lluvias. / ED

Huelga en Metro y cambios en Cercanías

La situación podría complicarse en los próximos días por las incidencias en el transporte ferroviario. Los maquinistas de Metrovalencia tiene convocada una huelga de trenes en plenas Fallas: los días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 26 de marzo. El día 13 los paros se han fijado de 11.00 a 15.00 y de 21.00 a 23.59, coincidiendo con las horas de mayor movilidad para acceder, por ejemplo, a la mascletà que se dispara cada día en la plaza del Ayuntamiento.

Además, Renfe ha anunciado que, para evitar colapsos por el disparo pirotécnico, cancelará la llegada de Cercanías a la estación del Norte entre la una y las tres de la tarde. Esta decisión se ha tomado después de la petición de la alcaldesa Catalá a Renfe. “Lo que está haciendo este gobierno es empujar a miles de personas fuera del transporte público y obligarlas a utilizar el coche”, ha denunciado la portavoz de Compromís en València, Papi Robles

“El metro y la EMT ya van llenos a horas que ni siquiera coinciden con la mascletà, con andenes saturados y convoyes completamente llenos -, prosigue Robles-. Si a eso le sumamos la huelga convocada en plenas Fallas y las limitaciones del servicio de Cercanías, el resultado puede ser un caos absoluto”.

La EMT en tensión

Además, el servicio de la EMT ya está experimentando, según Compromís, "fuertes tensiones" con motivo de los actos falleros. Denuncian la supresión de paradas y desvíos de líneas sin información previa suficiente a los usuarios, una situación que está generando desconcierto y autobuses completamente llenos en muchas líneas. “La realidad es que tenemos autobuses llenos como sardinas, paradas anuladas sin avisar y miles de personas intentando moverse por una ciudad cada vez más complicada”, ha lamentado Robles.

Un autobús de la EMT / Levante-EMV

Para el primer partido de la oposición, el problema de fondo es la falta de previsión. “Las Fallas no llegan por sorpresa. Lo que falla aquí es la planificación para hacer una fiesta que priorice la buena convivencia de todas las personas en la ciudad. Lo que no es normal es llegar a la semana grande con el transporte público saturado, con huelgas convocadas por no atender las demandas de los trabajadores y con decisiones del propio Ayuntamiento que complican todavía más los desplazamientos”.