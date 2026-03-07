Miles de mujeres pintan València de morado por el 8M: “Ni sumisas, ni calladas”

Los tiempos cambian, pero todavía queda mucho por lograr, y así lo muestran las valencianas que salen a la calle este 8 de marzo en contra del machismo, del patriarcado y del sistema que todavía pone brechas a las mujeres, tanto a nivel personal como profesional.

El nuevo Barómetro Juventud y Género de Fad Juventud, financiado por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género del ministerio de Igualdad, expone que el 38,4% de los jóvenes en España se identifican como feministas, mientras que el 49,2% lo percibe como una herramienta de manipulación política

En cuestiones de género las cifras también cambian: el 61,4% de las chicas identifica desigualdades elevadas, mientras que en los chicos esta cifra baja al 36,7%.

”Si nos tocan a una, nos tocan a todas”

Jóvenes y mayores, de todas las edades y capacidades, las valencianas han dicho “basta”. “Viva el Día de la Mujer, ¡viva el 8 de marzo” ha sido el pistoletazo de salida. Pancartas con lemas como “No estoy loca” o “No protejáis a las niñas, educad a los niños” han llamado la atención de muchos y muchas. Al ritmo de batucada, las asociaciones han comenzado a desfilar creando un ambiente de hermandad entre las asistentes.

La manifestación se ha iniciado con un bloque donde han concentrado todos los nombres de las mujeres, niños y niñas asesinados en 2025. La marcha, formada por muchas asociaciones, ha contado con Rosa Alvárez a la cabeza de la Asociación de Mujeres de l’Horta, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, que han compartido cartel y postura.

“Queremos hacer una crítica a un mundo muy hostil, una reivindicación clásica del feminismo. A nivel valenciano se estan produciendo retrocesos muy importantes debido a la las políticas de igualdad que la extrema derecha esta cuestionando”, han reclamado desde la Coordinadora Feminista. También han denunciado que “en el ámbito educativo, el gobierno actual ha eliminado el elemento central del Igualdad y Convivencia, que es la Igualdad”.

Tampoco han querido desaprovechar la oportunidad de recalcar que lo que ellas reivindican es “el fin de la brecha salarial y la corresponsabilidad total”. Además, han declarado que ellas dicen “no a la guerra y sí a la paz”, junto con que el “feminismo es antifascista”.

La sociedad no da tregua

En un año marcado por la violencia machista en nuestro país, en tan solo poco más de tres meses 10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y exparejas; el actor Javier Pérez Santana ha sido condenado por agresión sexual y vejaciones hacia la actriz Jedet o la fiscalía ha pedido 10 años y medio de prisión para el futbolista del Elche CF, Rafa Mir, también por agresión sexual y delitos contra la integridad física.

Pero si algo ha marcado los últimos meses la agenda social ha sido la cantidad de políticos y hombres de alto cargo en nuestro país que han sido denunciados por acoso, abuso o agresión sexual. Tres claros ejemplos son Raúl Gallego, concejal del PP de Móstoles; José Ángel Gónzalez, director adjunto de la Policía o Toni González, alcalde de Almussafes. De la misma forma, el uso de la inteligencia artificial como herramienta contra la intimidad de las mujeres en redes sociales ha sido condenado por muchas activistas, al conocerse casos de usuarios que han pedido a diversas IAs que desnudasen a mujeres que subían fotos en sus perfiles.

Por esto, y mucho más, hombres y mujeres salen a la calle para pedir justicia, libertad e igualdad en cientos de ciudades españolas, entre ellas València.

Dos rutas con un mismo objetivo

La ciudad ha salido dividida en dos bloques por cuarto año consecutivo, debido a las discrepancias entre las dos organizaciones principales de esta marcha. Por una parte, la Asamblea Feminista ha partido a las 17:00 desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapeadores. Raquel Sorribes, portavoz de la organización, explicó que la elección del lugar de partida se debe a que esta "es una institución que reprime a las personas migrantes y es fundamental que el feminismo vaya de la mano con el antirracismo".

Por otra parte, la Coordinadora Feminista de València ha arrancado la manifestación a las 17:30 desde la Porta de la Mar y ha contado con la presencia institucional de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. Junto a ellas van varios representantes del PSPV como José Muñoz, diputado de Les Corts.

No obstante, ambas tienen el mensaje claro: el mundo no puede funcionar bajo un sistema que situa socialmente a un género frente a otro.

Otras organizaciones presentes en las marchas como Lluita Internacionalista han repartido información a las manifestantes donde expresaban que “este 2026, un año más, la lucha del movimiento feminista de las mujeres trabajadoras es necesaria e imprescindible en el marco de la lucha de clases contra el sistema capitalista patriarcal”.

Las jóvenes lo tienen claro

“Siento mucho apoyo y comunidad que por mi lado no encuentro diariamente y ojalá siempre estuvieramos tan unidas”, contaba una de las manifestantes que iba con sus amigas.

Noticias relacionadas

“Todo lo que hemos conseguido lo podemos perder y con el auge del fascismo la mujer está perdiendo representación”, añadía otra de las asistentes. “Estos derechos los hemos construido luchando y tenemos que continuar haciéndolo”. Las tres jóvenes han coincidido en que falta historia y conocimiento sobre el feminismo.