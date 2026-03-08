Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M

A partir de las 17:00, las calles de València se llenarán de manifestantes con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Lo que muchos transeúntes pueden pensar es en cómo puede afectar esto a su paso por la ciudad.

Horario y recorrido

Un dato importante a tener en cuenta es que hay dos marchas planificadas para la jornada: una de la Asamblea Feminista y otra de la Coordinadora Feminista de València.

La primera saldrá a las 17:00 desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapeadores, pero a partir de las 16:00 habrán actos y performance de los colectivos antirracistas que organizan la protesta de la mano de la asamblea. Además, habrá un segundo encuentro en la Plaza de San Agustín a las 18:00 y a las 19:00 se terminará la manifestación en la Plaza de la Mare de Déu.

Las calles afectadas por esta marcha serán la avenida del Doctor Waksman, calle de los Zapadores, Mestre Aguilar, plaza del Barón de Cortés, Consulat del Mar, plaza del Doctor Landete, General Delgado, Russafa, Xàtiva, Guillem de Castro, Quart y Caballeros.

La segunda marcha arrancará a las 17:30 en la Porta de la Mar y seguirá su recorrido "histórico": calles Colón, Xàtiva, Avenida Marqués de Sotelo, Plaza del Ayuntamiento y San Vicente para terminar con la lectura de su manifiesto en la Plaza de la Reina.

Recorrido de la marcha de la Coordinadora Feminista de València / L-EMV

Calles cortadas

Al celebrarse al mismo tiempo que el calendario fallero, ya hay restricciones actuales que nada tienen que ver con las manifestaciones. Bando Fallero ya avisa que hasta el 16 de marzo permanece cortada la circulación dentro del centro de la ciudad (calle Colón, calle Xàtiva, plaza de la Reina...) a partir de las 12:00.

Lo que sí que provocarán las protestas serán desvíos y algunas restricciones puntuales durante esta tarde, controlados en todo momento por los dispositivos policiales.