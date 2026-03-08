8M
Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
Dos marchas principales recorrerán València por la tarde, provocando distintos cortes de tráfico en la ciudad
A partir de las 17:00, las calles de València se llenarán de manifestantes con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Lo que muchos transeúntes pueden pensar es en cómo puede afectar esto a su paso por la ciudad.
Horario y recorrido
Un dato importante a tener en cuenta es que hay dos marchas planificadas para la jornada: una de la Asamblea Feminista y otra de la Coordinadora Feminista de València.
La primera saldrá a las 17:00 desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapeadores, pero a partir de las 16:00 habrán actos y performance de los colectivos antirracistas que organizan la protesta de la mano de la asamblea. Además, habrá un segundo encuentro en la Plaza de San Agustín a las 18:00 y a las 19:00 se terminará la manifestación en la Plaza de la Mare de Déu.
Las calles afectadas por esta marcha serán la avenida del Doctor Waksman, calle de los Zapadores, Mestre Aguilar, plaza del Barón de Cortés, Consulat del Mar, plaza del Doctor Landete, General Delgado, Russafa, Xàtiva, Guillem de Castro, Quart y Caballeros.
La segunda marcha arrancará a las 17:30 en la Porta de la Mar y seguirá su recorrido "histórico": calles Colón, Xàtiva, Avenida Marqués de Sotelo, Plaza del Ayuntamiento y San Vicente para terminar con la lectura de su manifiesto en la Plaza de la Reina.
Calles cortadas
Al celebrarse al mismo tiempo que el calendario fallero, ya hay restricciones actuales que nada tienen que ver con las manifestaciones. Bando Fallero ya avisa que hasta el 16 de marzo permanece cortada la circulación dentro del centro de la ciudad (calle Colón, calle Xàtiva, plaza de la Reina...) a partir de las 12:00.
Lo que sí que provocarán las protestas serán desvíos y algunas restricciones puntuales durante esta tarde, controlados en todo momento por los dispositivos policiales.
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere