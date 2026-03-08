Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallas 2026Cercanías MascletàGrupo FerreroManifestación 8-MMovilidad ValenciaRoig ArenaHorno Xàtiva
instagramlinkedin

El Palmar: El Ayuntamiento de València instala "dientes de dragón" para reducir la velocidad en la entrada a la pedanía

La actuación municipal en El Palmar incluye la instalación de dientes de dragón y la reducción del límite de velocidad a 20 kilómetros por hora, respondiendo a las peticiones vecinales

El Ayuntamiento limita la velocidad en El Palmar a 20 km/h

El Ayuntamiento limita la velocidad en El Palmar a 20 km/h / AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Agencias

El Ayuntamiento de València ha instalado en la carretera de acceso a la pedanía de El Palmar nueve bandas sonoras transversales a la calzada como medida de seguridad viaria para alertar y obligar a los conductores a reducir la velocidad al pasar por una zona de riesgo o urbanizada.

Además, el límite de velocidad queda limitado a 20 kilómetros por hora en toda la pedanía. Estas actuaciones dan respuesta a las peticiones realizadas por la asociación vecinal de El Palmar, informa el consistorio.

En concreto, en la calle Vicent Baldoví, en la entrada a la pedanía desde la CV-500, se ha señalizado el carril de acceso con dientes de dragón, una marca viaria que supone una novedad en el término municipal de València y que se incluye en el nuevo reglamento general de circulación (Real Decreto 465/2025) en materia de señalización de tráfico.

Los dientes de dragón son un triángulo en forma de dentadura a ambos lados del carril de circulación, con la función de advertir a los conductores que hay que reducir la velocidad al entrar en zona habitada. Según se recorre esta marca viaria, los triángulos van aumentando de medida, lo que produce un efecto óptico de estrechamiento del carril que invita al conductor a aminorar la marcha.

También se ha ampliado y señalizado con pintura roja la mediana de la calle Vicent Baldoví, desde la entrada al pueblo hasta la calle de Cirat, de forma que se estrechan los carriles para intentar reducir la velocidad.

Noticias relacionadas

Por último, también ante la petición vecinal, se ha cambiado el sentido de circulación del camino Trilladora del Tocaio, entre las calles Franscisco Monleón y Santíssim Crist de la Salut, además de reforzar la visibilidad y la señalización de los sentidos de circulación en la intersección de la calle Jesuset de L'Hort con la calle Redolins.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  2. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  3. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  4. Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
  5. València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
  6. Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
  7. Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
  8. La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere

El Palmar: El Ayuntamiento de València instala "dientes de dragón" para reducir la velocidad en la entrada a la pedanía

El Palmar: El Ayuntamiento de València instala "dientes de dragón" para reducir la velocidad en la entrada a la pedanía

Reyes Martí vuelve a teñir de morado la mascletà del 8M de las fallas de València con una plaza abarrotada

Reyes Martí vuelve a teñir de morado la mascletà del 8M de las fallas de València con una plaza abarrotada

Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora

Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora

El primer superdomingo fallero desafía a la lluvia

El primer superdomingo fallero desafía a la lluvia

¡Las fallas empiezan a tomar cuerpo!

¡Las fallas empiezan a tomar cuerpo!

El tiempo hoy en València: con la mirada puesta en cielo por las fallas y las manifestaciones del 8-M

El tiempo hoy en València: con la mirada puesta en cielo por las fallas y las manifestaciones del 8-M

¿Quién es Reyes Martí?: la pirotécnica que dispara la mascletà del 8M de las fallas de València

¿Quién es Reyes Martí?: la pirotécnica que dispara la mascletà del 8M de las fallas de València

Pirotecnia Tomás hace vibrar la plaza con su espectáculo de final interminable tras un musical de ABBA

Pirotecnia Tomás hace vibrar la plaza con su espectáculo de final interminable tras un musical de ABBA
Tracking Pixel Contents