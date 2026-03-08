El Palmar: El Ayuntamiento de València instala "dientes de dragón" para reducir la velocidad en la entrada a la pedanía

El Ayuntamiento de València ha instalado en la carretera de acceso a la pedanía de El Palmar nueve bandas sonoras transversales a la calzada como medida de seguridad viaria para alertar y obligar a los conductores a reducir la velocidad al pasar por una zona de riesgo o urbanizada.

Además, el límite de velocidad queda limitado a 20 kilómetros por hora en toda la pedanía. Estas actuaciones dan respuesta a las peticiones realizadas por la asociación vecinal de El Palmar, informa el consistorio.

En concreto, en la calle Vicent Baldoví, en la entrada a la pedanía desde la CV-500, se ha señalizado el carril de acceso con dientes de dragón, una marca viaria que supone una novedad en el término municipal de València y que se incluye en el nuevo reglamento general de circulación (Real Decreto 465/2025) en materia de señalización de tráfico.

Los dientes de dragón son un triángulo en forma de dentadura a ambos lados del carril de circulación, con la función de advertir a los conductores que hay que reducir la velocidad al entrar en zona habitada. Según se recorre esta marca viaria, los triángulos van aumentando de medida, lo que produce un efecto óptico de estrechamiento del carril que invita al conductor a aminorar la marcha.

También se ha ampliado y señalizado con pintura roja la mediana de la calle Vicent Baldoví, desde la entrada al pueblo hasta la calle de Cirat, de forma que se estrechan los carriles para intentar reducir la velocidad.

Noticias relacionadas

Por último, también ante la petición vecinal, se ha cambiado el sentido de circulación del camino Trilladora del Tocaio, entre las calles Franscisco Monleón y Santíssim Crist de la Salut, además de reforzar la visibilidad y la señalización de los sentidos de circulación en la intersección de la calle Jesuset de L'Hort con la calle Redolins.