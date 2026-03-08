El tiempo hoy en València: con la mirada puesta en cielo por las fallas y las manifestaciones del 8-M

Aunque la previsión meteorológica para las próximas horas parece que es más optimista que la de la semana próxima, lo cierto es que las comisiones falleras, vecinos y visitantes miran al cielo con temor porque ya se respiran las Fallas de 2026 en cada rincón de València y la lluvia puede dar al traste con el primer superdomingo de las fiestas y no es para menos.

Tras al respiro que ha dado la borrasca Regina con una semana de lluvias persistentes, muchas comisiones y artistas ya han sacado a la calle algunas piezas de los monumentos, las carpas ya están montadas y el ambiente falleros con verbenas y calles cortadas ya es una realidad que, de momento, parece que respetará el tiempo.

Previsión del tiempo en València hoy: Nubes y claros para los falleros

El cielo en València se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día con temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de 9. En cuanto a la posibilidad de lluvia, las previsiones indican que lo peor se esperar por la tarde y especialmente por la noche, cuando la probabilidad de lluvia sube por encima del 75%. En principio, la mañana estará marcada por los cielos cubiertos pero con alguna lluvia débil sin importancia que permitirá el disparo de la mascletà aunque haya que usar chubasquero o paraguas por la lluvia fina.

La previsión del tiempo para los próximos días en València / Aemet

Sin embargo, las dos manifestaciones por el 8-M tienen peor pronóstico. Se espera que la situación meteorológica en la ciudad empeore especialmente a partir de las 18:00 horas, coincidiendo con el arranque de ambas marchas. Justo entonces se prevén tormentas y chubascos.

La situación se complica a partir de la semana que viene. El martes 10 de marzo, las precipitaciones estarán aseguradas (la Aemet anuncia un 100% de probabilidades de que se registren chubascos) y las jornadas siguientes serán muy similares. El jueves 12 el episodio de lluvias parece empezar a remitir en la ciudad de València, pero la incertidumbre aún es elevada, por lo que habrá que esperar y permanecer atentos a las actualizaciones que la Aemet realice del tiempo en los días que están por venir en las Fallas de Valencia 2026.