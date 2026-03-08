El tiempo hoy en València: con la mirada puesta en cielo por las fallas y las manifestaciones del 8-M
La Aemet prevé lluvias a medida que avance el día
Aunque la previsión meteorológica para las próximas horas parece que es más optimista que la de la semana próxima, lo cierto es que las comisiones falleras, vecinos y visitantes miran al cielo con temor porque ya se respiran las Fallas de 2026 en cada rincón de València y la lluvia puede dar al traste con el primer superdomingo de las fiestas y no es para menos.
Tras al respiro que ha dado la borrasca Regina con una semana de lluvias persistentes, muchas comisiones y artistas ya han sacado a la calle algunas piezas de los monumentos, las carpas ya están montadas y el ambiente falleros con verbenas y calles cortadas ya es una realidad que, de momento, parece que respetará el tiempo.
Previsión del tiempo en València hoy: Nubes y claros para los falleros
El cielo en València se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día con temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de 9. En cuanto a la posibilidad de lluvia, las previsiones indican que lo peor se esperar por la tarde y especialmente por la noche, cuando la probabilidad de lluvia sube por encima del 75%. En principio, la mañana estará marcada por los cielos cubiertos pero con alguna lluvia débil sin importancia que permitirá el disparo de la mascletà aunque haya que usar chubasquero o paraguas por la lluvia fina.
Sin embargo, las dos manifestaciones por el 8-M tienen peor pronóstico. Se espera que la situación meteorológica en la ciudad empeore especialmente a partir de las 18:00 horas, coincidiendo con el arranque de ambas marchas. Justo entonces se prevén tormentas y chubascos.
La situación se complica a partir de la semana que viene. El martes 10 de marzo, las precipitaciones estarán aseguradas (la Aemet anuncia un 100% de probabilidades de que se registren chubascos) y las jornadas siguientes serán muy similares. El jueves 12 el episodio de lluvias parece empezar a remitir en la ciudad de València, pero la incertidumbre aún es elevada, por lo que habrá que esperar y permanecer atentos a las actualizaciones que la Aemet realice del tiempo en los días que están por venir en las Fallas de Valencia 2026.
