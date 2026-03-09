Catalá y Renfe, enfrentados por las modificaciones de los destinos de Cercanías para evitar aglomeraciones en la mascletà

Las enormes aglomeraciones que se llevan produciendo los últimos años a las puertas de la Estació del Nord a la hora de la mascletà han llevado al Ayuntamiento de València a reorganizar los destinos de los trenes de Cercanías. Así se anunció este pasado fin de semana donde se establecía que entre los días 13 y 19 de marzo los trenes provenientes de Gandia, L'Alcudia y Xàtiva cuya hora de llegada se encuentran entre las 13.00 y las 15.00 horas, tendrían como destino final Albal y los provenientes de Buñol y Castellón, en esta misma franja horaria, tendrían el fin de la línea en la estación de Sant Isidre los primeros y en la del Cabanyal y Font de Sant Lluís, los segundos.

Con esta medida se pretende evitar los 'tapones' de visitantes que se producen en el entorno de la estación de trenes y que pueden provocar serios problemas de seguridad. Sin embargo este diseño de movilidad lleva aparejada un problema: ¿cómo llegan los viajeros desde la estación de Albal hasta la ciudad de València? Esto ha provocado un agrio enfrentamiento entre el consistorio y Renfe.

Sorpresa y "deslealtad"

Mientras la alcaldesa María José Catalá asegura que le "sorprende" que Renfe "no haya habilitado otro tipo de desplazamientos al centro de la ciudad" y añade que "sinceramente esperaba que no los dejaran -a los pasajeros- en Albal, sino que de allí a València pudieran acercarse las personas con autobuses puestos por Renfe". Fuentes de Renfe han reaccionado y replican que la decisión de reorganizar los servicios de Cercanías para evitar que coincidan en su llegada a la Estación del Norte coincidiendo con el disparo de la mascletà "se ha tomado siguiendo instrucciones del Ayuntamiento de València, a instancias, por tanto, de la señora Catalá".

Es más, para Renfe, las declaraciones de la alcaldesa "suponen una deslealtad a la colaboración institucional para garantizar la seguridad en València". Al respecto, han subrayado que la medida se ha adoptado, además, "una vez que se emiten los correspondientes informes policiales en los que se insta a Renfe a tomar la medida" para evitar aglomeraciones y de acuerdo con el Ayuntamiento y con las fuerzas policiales para garantizar la seguridad de las personas.

Además, recuerdan que Renfe solicitó, en su momento, que se reforzaran los servicios de la EMT y el bus interurbano, algo a lo que el Ayuntamiento de València "se negó". Y es más, esgrimen que en "en este caso, los autobuses no sirven. Cada tren puede llevar 1.400 personas. Serían necesarios más de 20 buses por tren y hay cuatro trenes afectados cada día. Llevar en bus a tantas personas serían 100 buses cada día. Una situación imposible de asumir", recalcan.

"No puedo entender quién es el genio"

Pero la polémica no se ha quedado solo entre dos, sino que desde Compromís, la portavoz municipal, Papi Robles, y el concejal Pere Fuset han cuestionado la medida y, por contra, han pedido que haya "planificación" y "ordenación". "Yo no puedo entender quién es el magnífico genio. Primero, la alcaldesa pidiendo que no lleguen los trenes porque está la 'mascletà' y segundo, el Ministerio diciendo que se queden en Albal y que vayan caminando", ha señalado Robles en rueda de prensa.

La portavoz de la coalición ha subrayado que la media afecta a vecinos y, principalmente, a afectados por la dana que también lleguan a València a trabajar. "El tema no es dejar de hacer servicios es ordenar y planificar. Lo que no se puede hacer es que el año pasado tuviáramos colapsos ahí, porque no había una planificación hecha, y se haya dejado pasar el tiempo", ha reprochado, y ha subrayado que "los aviones y los AVE no dejan venir y los cruceros, tampoco".