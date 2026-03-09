El consumo de agua se desploma durante la mascletà, como ocurría con los aplausos a los sanitarios en pandemia

Esta mañana en la sede de Emivasa Vara de Quart se ha dado cuenta del Operativo Estratégico impulsado desde el Ciclo del Agua del Ayuntamiento de València con motivo de las Fallas 2026. Al encuentro han asistido, entre otros, Carlos Mundina, concejal del Ciclo Integral del Agua, y Juan Carlos Caballero, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia, Dionisio García Coín, CEO de Global Omnium y Javier Macián, Emivasa.

Carlos Mundina ha puesto en valor la colaboración con el Servicio de Bomberos y Emivasa en el que se han revisado los 1.880 hidrantes -7 más que el año pasado- que hay en la ciudad y también otros trabajos para los puestos de venta de buñuelos y puestos de venta que este año han alcanzado los 113 -1 más que el año pasado-. “Para todo ello es imprescindible este trabajo en equipo y estas cuestiones técnicas que deben prepararse y que es necesario para que después seamos eficientes en el consumo eficiente del agua también en Fallas donde el fuego es el protagonista, pero el agua también es necesaria” ha asegurado Mundina.

En líneas generales, se ha informado que el nivel de consumo de agua durante las Fallas suele mantenerse bastante estable lo que evidencia la gran movilidad que se registra en la ciudad durante esos días. Esa fuerte movilidad de entrada y salida de persona lo que evidencia es un cambio del uso del agua que deja de ser esencialmente doméstica a ser un uso más comercial, de calle, la que se registra en los hoteles más vinculado a la vida en la calle y al entretenimiento propio de estas fechas. Según Javier Macian, de Emivasa, “lo que sí influye más es la climatología, que si se suma el buen tiempo a fin de semana si se ha registrado incrementos de hasta el 5 por ciento del consumo como pasó en las Fallas de 2024”.

Datos curiosos

Tener digitalizada la red de agua potable con la mejor tecnología y sensorización permite conocer al detalle las dinámicas de consumo, realizar patrones a futuro y poder adelantar cualquier necesidad que pueda surgir asegurando el mejor servicio al ciudadano. Por eso, Emivasa puede analizar al minuto cuáles son las pautas de consumos previstos.

Entre los datos más curiosos respecto al consumo en Fallas que se han contado hoy, cabe destacar que es justo “a las 14.00 horas cuando la demanda de agua baja, porque la gente se concentra en el centro de la ciudad, lo que pausa temporalmente la actividad habitual en los hogares. Pasa algo similar a lo que sucedía durante la pandemia y los aplausos a los sanitarios, que también quedaban perfectamente registrados”, ha asegurado Macián.

Minutos antes y minutos después del disparo de la Mascelta se nota un aumento de presión que sube, ligeramente, al pausar los ciudadanos su actividad y por tanto el consumo disminuye. Al finalizar, inmediatamente después, se produce un pico de consumo que provoca una bajada temporal de presión que se estabiliza poco después volviendo a los valores habituales.

Día de San José

El impacto en el consumo del agua es más extremo durante el día de San José, destacándose claramente dos fases. Durante la mañana, al ser festivo, sin rutinas ni trabajo, la demanda durante la mañana es considerablemente más alta de lo normal. El pico de consumo más fuerte se retrasa a las 12.00 -probablemente porque nos levantamos más tarde tras la Nit del Foc- y se desploma a las 14.00 horas justo a la hora de la Mascletá. Es a partir de ese momento cuando se produce una caída de la demanda más pronunciada y prolongada en el tiempo.