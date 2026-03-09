Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València

Susto en Benicalap. Un incendio en un edificio de la avenida Burjassot ha alarmado a primera hora de este lunes a los habitantes de la zona. El fuego se ha originado alrededor de las 8:00 de la mañana y, tal como ha podido saber Levante-EMV, han sido los propios vecinos los que han llamado a los servicios de Emergencias alertados por el denso humo que salía de uno de los edificios, que se puede ver a varios cientos de metros de distancia.

Fuentes de Bomberos en la zona confirman que, si bien según las primeras informaciones la vivienda se encontraba vacía, cuando han llegado han tenido que rescatar a una persona del interior que se encontraba semi inconsciente por inhalación de humo. Según relatan las mismas fuentes, la persona ha sido estabilizada in situ y trasladada en SAMU a un hospital.

Se trata de una vivienda de construcción antigua que consta de planta baja y piso superior. Al parecer el fuego se ha iniciado en la planta de arriba. Según explican los vecinos, en la planta baja no vive nadie y se utiliza como zona de reunión y de culto, pero en la de arriba sí que hay personas residiendo.

Marina Falcó

Tal como señalan testigos presenciales, el fuego se ha sofocado alrededor de las 9:00, una hora después. Trabajan en el lugar varias dotaciones de bomberos, al menos una de ellas con escalera, una Bomba Urbana Pesada, dos ambulancias, una SAMU y otra de bomberos, y varias patrullas de la Policía Local de València así como de Policía Nacional.

Bomberos trabajan en un incendio en la avenida Burjassot de València / Marina Falcó

En estos momentos los bomberos realizan la inspección del edificio para comprobar el estado de la vivienda.

Además, la policía ha procedido a cortar la avenida desde su cruce con Peset Aleixandre para facilitar el trabajo de los servicios de Emergencias.

Avenida Burjassot cortada desde Peset Aleixandre por un incendio en una vivienda / Marina Falcó

