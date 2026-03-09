Un nuevo PAI en Forn d’Alcedo multiplicará por seis la población de esta pedanía de València

El Ayuntamiento de València promueve un PAI en Forn d’Alcedo que de ocupar todo el suelo previsto en el Plan General podria multiplicar por seis la población de esta pedanía de València afectada por la dana. Así al menos lo ha denunciado la concejala socialista Elisa Valía, quien a afeado a María José Catalá que siga "dando la espalda a los vecinos y vecinas de València, aprobando planes sin consultarles e imponiendo un modelo de ciudad de hace 20 años, que excluye a los ciudadanos y ciudadanas y que no atiende a sus necesidades”.

“El Partido Popular dice -Valía- continúa haciendo política de espaldas a los vecinos y vecinas de la ciudad sin dar explicaciones, haciendo alarde de su soberbia y de su falta de transparencia. Hemos sabido que trabajan en el PAI de Forn d’Alcedo del que se niegan a dar ningún detalle. Se niegan a dar ninguna explicación a la oposición y también se niegan a dar detalles a los vecinos y vecinas que nos trasladan su preocupación por el resultado de esta operación del Partido Popular teniendo en cuenta los antecedentes, por ejemplo, de Benimamet, donde la señora Catalá ha rebajado el porcentaje de vivienda protegida y también lo ha hecho todo sin contar con nadie y sin contárselo a nadie”, ha incidido.

Propuesta socialista

En este punto, los socialistas recuerdan que su propuesta pasa por establecer un mínimo del 60% de VPP en todos los nuevos desarrollos para atender la emergencia habitacional e incluir vivienda dotacional así como dotaciones para poder atender las necesidades de la población.

La concejala socialista ha reprochado el “ordeno y mando” del PP, “que no solo toma decisiones sin tener en cuenta las necesidades de los vecinos sino que, además, hace ostentación de esta manera de gobernar caciquil como hizo su concejal de Grandes Proyectos, José María Olano, faltando al respeto al movimiento vecinal directamente en el pleno, donde sostuvo que el gobierno de Catalá era quien decidía y no las asociaciones de vecinos, a las que incluso les negó representatividad”.

“Estamos frente a una operación urbanística que, según el Plan General, permitiría convertir en urbanizable una superficie que supondría multiplicar por seis el tamaño del pueblo. Y los vecinos y vecinas, obviamente, están muy preocupados por si el PP pretende aprovechar esta ocasión para atacar con una nueva operación de especulación con la vivienda en lugar de proponer un PAI participado por todas las personas que viven allí y que quieren y tienen derecho a participar en la construcción del futuro de Forn d’Alcedo y no que les impongan ese futuro”, ha recalcado.

Elisa Valía ha hecho hincapié en esta manera de gobernar sin tener en cuenta a los vecinos y vecinas. “En 2026, las ciudades no pueden construirse a golpe de autoritarismo, a golpe de imposición, a golpe de política de hechos consumados. Las ciudades deben construirse con los vecinos y vecinas, para los vecinos y vecinas, garantizando una participación de calidad y permitiendo que entre todos y todas podamos construir una ciudad mucho mejor. Y en València la ciudadanía quiere poder ejercer su derecho a participar”, ha finalizado.