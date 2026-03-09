El zasca de Óscar Puente a María José Catalá: "Se lleva la palma"

La decisión de cortar la llegada de trenes de Cercanías a la Estación del Norte desde el 13 de marzo entre las 13:00 horas y las 15:00 horas ha servido para abrir un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de València y el ministerio de Transportes y su responsable, Óscar Puente. A través de un mensaje en la red social X, Puente ha acusado al consistorio de "deslealtad".

Concretamente, el ministro insiste en que fue el Ayuntamiento de València quien "pide que durante las mascletades los trenes no lleguen a la Estación del Norte invocando razones de seguridad" y subraya que Renfe "se muestra dispuesto a acceder a la petición del ayuntamiento" y comunica la decisión tras analizar el informe de la policía local aportado por el consistorio.

Mensaje de Óscar Puente en la red social X / X

Sin embargo, Puente hace hincapié ahora que ante la reacción ciudadana, en especial de los usuarios de las líneas C1 y C2 y que quedarán varados en Albal, "el ayuntamiento pone el grite en el cielo porque pensaba que Renfe iba a poner autobuses, algo que jamás estuvo sobre la mesa", matiza el ministro.

Por ello, en su mensaje el responsable de Transportes arremete con dureza contra el consistorio de María José Catalá: "Mira que es difícil batir el récord de deslealtad por parte del PP, pero este caso se lleva la palma".

Sorpresa y "deslealtad"

Mientras la alcaldesa María José Catalá asegura que le "sorprende" que Renfe "no haya habilitado otro tipo de desplazamientos al centro de la ciudad" y añade que "sinceramente esperaba que no los dejaran -a los pasajeros- en Albal, sino que de allí a València pudieran acercarse las personas con autobuses puestos por Renfe". Fuentes de Renfe han reaccionado y replican que la decisión de reorganizar los servicios de Cercanías para evitar que coincidan en su llegada a la Estación del Norte coincidiendo con el disparo de la mascletà "se ha tomado siguiendo instrucciones del Ayuntamiento de València, a instancias, por tanto, de la señora Catalá".