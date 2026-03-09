Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Falleras mayores 8MMontaje falla municipalTiempo FallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin

La zona azul en València es gratis desde hoy por las Fallas

La medida estará vigente hasta las 09:00 horas del próximo 20 de marzo - La zona naranja pasa a ser exclusiva para residentes durante las 24 horas del día

Imagen de archivo de un área de zona azul en València

Imagen de archivo de un área de zona azul en València / Francisco Calabuig

F. Pascual

València

El estacionamiento en la zona azul será gratuito y sin limitación de tiempo hasta las 9 horas del próximo día 20. Esta medida temporal se ha activado hoy, tras la modificación de la regulación de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) aprobada por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas falleras.

Los cambios también afectan a la zona naranja, que ha pasado a ser exclusiva para residentes durante las 24 horas del día, mientras que la zona verde mantiene su funcionamiento habitual.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha recordado hoy estas modificaciones, recogidas en el Bando de Fallas, y ha explicado que “el Ayuntamiento reorganiza este servicio para priorizar el estacionamiento de residentes y facilitar la movilidad durante las fiestas”.

Noticias relacionadas

En materia de movilidad, el citado bando también determina por dónde se puede circular y aparcar, así como las vías de emergencia que deben permanecer despejadas en los entornos de las celebraciones falleras, y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha reforzado el servicio para facilitar los desplazamientos a los distintos actos festivos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  2. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  3. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  4. Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
  5. Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
  6. Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
  7. Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora
  8. Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento

Calendario pirotécnico de las Fallas 2026 en València: Todos los disparos y pirotecnias que iluminarán València

Calendario pirotécnico de las Fallas 2026 en València: Todos los disparos y pirotecnias que iluminarán València

Por qué elegir ESTIMAR Marina Farnals como destino del momento en Valencia

Por qué elegir ESTIMAR Marina Farnals como destino del momento en Valencia

Sigue toda la información y la última hora de las Fallas de València 2026

Sigue toda la información y la última hora de las Fallas de València 2026

Un juez destierra de València a dos carteristas durante todas las Fallas para que no vuelvan a robar

Un juez destierra de València a dos carteristas durante todas las Fallas para que no vuelvan a robar

La zona azul en València es gratis desde hoy por las Fallas

La zona azul en València es gratis desde hoy por las Fallas

Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”

Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València

Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València

Programa de las Fallas de València 20226 para el 9 y 10 de marzo y cambios en la ORA

Programa de las Fallas de València 20226 para el 9 y 10 de marzo y cambios en la ORA
Tracking Pixel Contents