La zona azul en València es gratis desde hoy por las Fallas

El estacionamiento en la zona azul será gratuito y sin limitación de tiempo hasta las 9 horas del próximo día 20. Esta medida temporal se ha activado hoy, tras la modificación de la regulación de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) aprobada por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas falleras.

Los cambios también afectan a la zona naranja, que ha pasado a ser exclusiva para residentes durante las 24 horas del día, mientras que la zona verde mantiene su funcionamiento habitual.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha recordado hoy estas modificaciones, recogidas en el Bando de Fallas, y ha explicado que “el Ayuntamiento reorganiza este servicio para priorizar el estacionamiento de residentes y facilitar la movilidad durante las fiestas”.

En materia de movilidad, el citado bando también determina por dónde se puede circular y aparcar, así como las vías de emergencia que deben permanecer despejadas en los entornos de las celebraciones falleras, y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha reforzado el servicio para facilitar los desplazamientos a los distintos actos festivos.