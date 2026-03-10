El Ayuntamiento y el IVO acuerdan la ampliación de las instalaciones del centro sanitario: "Esperamos tenerlo operativo en 2030"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha mantenido este martes una reunión con el director general de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Manuel Llombart, para ultimar el convenio urbanístico de la ampliación del IVO. A la reunión ha asistido también el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner y la concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil. Tras la reunión, la alcaldesa ha informado que se ha llegado a un acuerdo para que la Fundación IVO construya un nuevo parque infantil en el río, con temática de Gulliver, que tendrá un presupuesto de 1,5 millones de euros y estará situado entre el Pont de les Arts y el de Glòries Valencianes.

“Los barrios de Tendetes, del Botànic y los vecinos de aguas arriba del río contarán con un nuevo parque temático sobre el Gulliver para que los niños puedan jugar y divertirse” ha afirmado la alcaldesa, quien ha destacado que se dará así continuidad al Parque del Gulliver y al futuro barco del Gulliver que estará situado en el Parque de Desembocadura.

Dicho acuerdo surge a raíz de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València, aprobada por el pleno del Ayuntamiento en octubre del 2025 para ampliar las instalaciones del IVO por razones de interés público ya que permitirá agrupar todo el equipamiento asistencial sanitario del IVO en una única ubicación, mejorando la asistencia y el cuidado de los enfermos de cáncer. Con la modificación puntual, se trasladan 1.743 m² de los 2.638,88 m2 del Parque Profesor Antonio Llombart que necesita el IVO a Marxalenes, creando una nueva zona verde en la calle Doctor Olóriz de 2.459,27 m², y ampliando el entorno CEIP Doctor Olóriz con 895 m2.

“De esta manera, la ciudad gana más de 700 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y el Ayuntamiento de València construirá un nuevo parque en Marxalenes de casi 2.500 metros cuadrados” ha anunciado la alcaldesa, quien ha explicado que la redacción del proyecto del nuevo jardín se encuentra, en estos momentos, en contratación, y que el diseño y necesidades del nuevo parque se va a consensuar con los vecinos.

La citada modificación puntual establece que la Fundación Instituto Valenciano de Oncología “se hará cargo de los costes de reposición de una zona verde con similares características a la superficie suprimida del Parque del Profesor Antonio Llombart donde se localizará el equipamiento sanitario-asistencial”. En este sentido, se ha acordado que la Fundación IVO construya un parque infantil en el antiguo cauce del río Túria de la ciudad de València, tramos 4-5, entre el Pont de les Arts y el de Glòries Valencianes, a la altura del barrio de Tendetes y del Botànic. “La aportación de la Fundación implica, sin lugar a dudas, un retorno social reforzado para la ciudad, generando un espacio de juego y de convivencia para la infancia y para las familias”, ha destacado la alcaldesa.

Manuel Llombart, director general de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología, ha agradecido “al Ayuntamiento y en especial a la alcaldesa, la sensibilidad que ha tenido para entender la necesidad de ampliación del IVO en una zona comunicada con el resto de edificios y que, por tanto, la utilidad y la eficiencia de esos metros se multiplica muchísimo”. Llombart ha recordado que el IVO ha atendido en toda su historia “a 200.000 personas y sus familias. Les hemos ayudado a que un proceso complejo fuera lo menos duro posible”. “Con esta ampliación queremos ayudar con más prestaciones, más quirófanos, más camas, más consultas externas, pero además con prestaciones nuevas que iremos anunciando conforme se vaya poniendo en marcha el edificio, que esperamos tenerlo operativo en el año 2030”, ha añadido el responsable de la entidad sanitaria.

La Fundación IVO deberá presentar el proyecto de ejecución completo del parque infantil, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la formalización del convenio urbanístico, así como contratar la ejecución de las obras y ejecutar las obras. Asimismo, se constituirá una comisión técnica mixta, integrada por representantes del Ayuntamiento y de la fundación, que supervisará el desarrollo y cumplimiento de las especificaciones del proyecto. Una vez finalizadas las obras y recepcionadas, la Fundación IVO cederá al Ayuntamiento de València el parque infantil.