Bernabé pide a Catalá convocar una reunión urgente para solucionar el cisma de los trenes a la mascletà

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reclamado a la alcaldesa de València, María José Catalá, que formalice por escrito su teórico cambio de criterio respecto a la llegada de trenes a la Estación del Norte durante las Fallas de 2026, después de que el Ayuntamiento solicitara inicialmente restringir el servicio ferroviario en varias franjas horarias.

Bernabé ha instado a la alcaldesa a remitir por escrito esa nueva postura o, en su defecto, a convocar una Junta Local de Seguridad extraordinaria.

Llegada de trenes

El objetivo, ha indicado, es poder plantear una propuesta coordinada entre el Gobierno de España y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que permita compatibilizar la llegada de trenes al centro de la ciudad con las máximas garantías de seguridad durante las fiestas falleras.

Según ha explicado Bernabé, en la última Junta Local de Seguridad de Fallas 2026, celebrada el pasado 17 de febrero, el Ayuntamiento de València pidió "a los operadores ferroviarios la interrupción de la llegada de trenes a la Estación del Norte entre las 12 y las 15 horas" durante los días 7 y 8 de marzo, así como entre el 14 y el 19 de marzo, con el objetivo de limitar la afluencia continua de personas en la calle Xàtiva.

A raíz de esa solicitud municipal, Renfe trasladó una propuesta que respondía a la petición de restringir la llegada de pasajeros a la terminal valenciana. Sin embargo, esta posibilidad provocó un “profundo malestar” en el área metropolitana sur, según señala Bernabé, una zona en la que residen miles de personas con una vinculación tradicional con uno de los actos más emblemáticos de las Fallas, la mascletà.

La delegada del Gobierno ha subrayado que, tras escuchar las declaraciones realizadas este lunes por Catalá, en las que rectifica su posición inicial y se muestra favorable a que los trenes lleguen finalmente hasta la Estación del Norte, considera necesario aclarar oficialmente cuál es la propuesta definitiva del consistorio.

La movilidad, complicada

La movilidad durante estas Fallas 2026 está siendo protagonista en las fiestas tras el enfrentamiento derivado de la reorganización de trenes de Cercanías que según Renfe, se diseñó "siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento de València", y que está previsto que dejen a los pasajeros provenientes de Xàtiva y Gandia en la estación de Albal. A partir de ahí, ha surgido la pregunta lógica de cómo vendrán desde allí los viajeros hasta el centro de València en días tan señalados.