Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasFallero infantil BenimàmetTiempo FallasTransporte FallasTienda 9 MercadonaResultados MercadonaSalarios MercadonaDiscriminación Paterna
instagramlinkedin

Circulación

Bernabé pide a Catalá convocar una reunión urgente para solucionar el cisma de los trenes a la mascletà

La delegada del Gobierno pide a la alcaldesa que confirme por escrito su su teórico cambio de postura sobre la llegada de trenes a la Estación del Norte en Fallas o que convoque una Junta Local de Seguridad extraordinaria

Pilar Bernabé y María José Catalá

Pilar Bernabé y María José Catalá / Levante-EMV

C. Moreno/JR

València

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reclamado a la alcaldesa de València, María José Catalá, que formalice por escrito su teórico cambio de criterio respecto a la llegada de trenes a la Estación del Norte durante las Fallas de 2026, después de que el Ayuntamiento solicitara inicialmente restringir el servicio ferroviario en varias franjas horarias.

Bernabé ha instado a la alcaldesa a remitir por escrito esa nueva postura o, en su defecto, a convocar una Junta Local de Seguridad extraordinaria.

Llegada de trenes

El objetivo, ha indicado, es poder plantear una propuesta coordinada entre el Gobierno de España y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que permita compatibilizar la llegada de trenes al centro de la ciudad con las máximas garantías de seguridad durante las fiestas falleras.

Según ha explicado Bernabé, en la última Junta Local de Seguridad de Fallas 2026, celebrada el pasado 17 de febrero, el Ayuntamiento de València pidió "a los operadores ferroviarios la interrupción de la llegada de trenes a la Estación del Norte entre las 12 y las 15 horas" durante los días 7 y 8 de marzo, así como entre el 14 y el 19 de marzo, con el objetivo de limitar la afluencia continua de personas en la calle Xàtiva.

A raíz de esa solicitud municipal, Renfe trasladó una propuesta que respondía a la petición de restringir la llegada de pasajeros a la terminal valenciana. Sin embargo, esta posibilidad provocó un “profundo malestar” en el área metropolitana sur, según señala Bernabé, una zona en la que residen miles de personas con una vinculación tradicional con uno de los actos más emblemáticos de las Fallas, la mascletà.

La delegada del Gobierno ha subrayado que, tras escuchar las declaraciones realizadas este lunes por Catalá, en las que rectifica su posición inicial y se muestra favorable a que los trenes lleguen finalmente hasta la Estación del Norte, considera necesario aclarar oficialmente cuál es la propuesta definitiva del consistorio.

Noticias relacionadas

La movilidad, complicada

La movilidad durante estas Fallas 2026 está siendo protagonista en las fiestas tras el enfrentamiento derivado de la reorganización de trenes de Cercanías que según Renfe, se diseñó "siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento de València", y que está previsto que dejen a los pasajeros provenientes de Xàtiva y Gandia en la estación de AlbalA partir de ahí, ha surgido la pregunta lógica de cómo vendrán desde allí los viajeros hasta el centro de València en días tan señalados.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  3. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  4. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  5. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  6. Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
  7. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  8. Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València

Bernabé pide a Catalá convocar una reunión urgente para solucionar el cisma de los trenes a la mascletà

Bernabé pide a Catalá convocar una reunión urgente para solucionar el cisma de los trenes a la mascletà

Revive, día a día, qué pasó los días de Fallas de 2020, interrumpidas un 10 de marzo por la pandemia

Revive, día a día, qué pasó los días de Fallas de 2020, interrumpidas un 10 de marzo por la pandemia

Carmen Prades y la corte contemplan en soledad una "tirada de grúa" de la falla municipal

Carmen Prades y la corte contemplan en soledad una "tirada de grúa" de la falla municipal

El president Pérez Llorca visita el balcón fallero de Levante-EMV

El president Pérez Llorca visita el balcón fallero de Levante-EMV

Ayuntamientos de Alfafar y Albal denuncian la supresión de trenes de Renfe a València por la mascletá

Ayuntamientos de Alfafar y Albal denuncian la supresión de trenes de Renfe a València por la mascletá

Vicente Rodríguez, pirotécnico: "Era una gran mascletà, pero ha llovido tanto que el agua ha afectado al material"

Vicente Rodríguez, pirotécnico: "Era una gran mascletà, pero ha llovido tanto que el agua ha afectado al material"

Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia

Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia

Sigue toda la información y la última hora de las Fallas de València 2026

Tracking Pixel Contents