Juan Giner desmiente al PSPV: "No hay ningún PAI relacionado con Forn d'Alcedo"

El titular de Urbanismo corrige a Elisa Valía y afirma que no hay ni un solo expediente en el Ayuntamiento de València en relación con un eventual desarrollo urbanístico en la pedanía golpeada por la dana

El concejal de Urbanismo de València, Juan Giner

El concejal de Urbanismo de València, Juan Giner / Francisco Calabuig

Redacción Levante-EMV

València

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha salido al paso de las declaraciones realizadas ayer por la concejala Elisa Valía en relación a un posible o eventual PAI en la pedanía de Forn d’Alcedo que, según la socialista, podría aumentar la población y las viviendas en la pedanía. Dichas afirmaciones son "categóricamente falsas", ha atajado Giner.

"Hoy por hoy no hay ningún PAI en el Ayuntamiento de Valencia relacionado con la pedanía de Forn d’Alcedo dirigida a incrementar el número de viviendas y el número de residentes en la pedanía. Lo que sí que estamos haciendo es, como en el resto de las pedanías afectadas, Castellar l’Oliveral y La Torre, analizar urbanísticamente la pedanía para ver cómo es el estado de sus sus dotaciones, los posibles crecimientos, el análisis territorial y urbanístico, así como las mejoras en las infraestructuras", ha señalado el edil.

“Con este fin, esta tarde nos reunimos con los vecinos de la pedanía para explicarles todo el trabajo que estamos realizando en la pedanía de Horno de Alcedo. Pero insisto, es categóricamente falso y no hay ni un solo expediente en el Ayuntamiento de Valencia en relación con un eventual PAI residencial en la pedanía de Forn d’Alcedo”, ha subrayado Giner.

Ayer, la edila Elisa Valía había asegurado que el consistorio está promoviendo un PAI en la citada pedanía del sur que, de ocupar todo el suelo previsto en el Plan General, podría multiplicar por seis la población de la pedanía golpeada por la dana.

"El PP -dijo Valía- continúa haciendo política de espaldas a los vecinos y vecinas de la ciudad sin dar explicaciones, haciendo alarde de su soberbia y de su falta de transparencia. Hemos sabido que trabajan en el PAI de Forn d’Alcedo del que se niegan a dar ningún detalle".

Noticias relacionadas

"Se niegan a dar ninguna explicación a la oposición y también se niegan a dar detalles a los vecinos y vecinas que nos trasladan su preocupación por el resultado de esta operación del Partido Popular teniendo en cuenta los antecedentes, por ejemplo, de Benimamet, donde la señora Catalá ha rebajado el porcentaje de vivienda protegida y también lo ha hecho todo sin contar con nadie y sin contárselo a nadie", incidió la socialista. Al respecto, el titular de Urbanismo ha señalado que las afirmaciones de Valía son rotundamente falsas.

