Sanjuan sobre el lío de los trenes a la mascletà: "Que Catalá acuse a otro gobierno es cobarde"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha afirmado que la decisión de María José Catalá "de impedir la llegada de trenes de cercanías al entorno de la mascletá durante las Fallas y acusar de esta decisión a otro gobierno es cobarde y un insulto a los vecinos y vecinas de València”.

Además, ha advertido de que "evidencia una mentira política, el reconocimiento de la saturación turística y la ausencia de una verdadera visión metropolitana". Ha subrayado que Catalá "reconoce una saturación turística especialmente relevante durante este periodo, algo que María José Catalá y el Partido Popular han negado siempre".

En este sentido, Sanjuán ha defendido que esa realidad "debería abrir otros debates sobre cómo gestionar la presión turística". "Si existe esa saturación, deberíamos estar hablando de reforzar servicios públicos como el transporte o de por qué no estamos cobrando una tasa turística a las personas que nos visitan y que también generan esa presión sobre la ciudad", ha añadido.

Falta de coordinación

El portavoz socialista también ha denunciado "la falta de coordinación con los municipios del entorno de València". "No tiene ningún sentido que una semana después de anunciar un supuesto plan director del área metropolitana se tome una decisión como esta sin consultar a ninguno de los ayuntamientos del área metropolitana", ha señalado.

Para Sanjuán, "la decisión transmite un mensaje preocupante porque parece que a María José Catalá, ante la saturación turística, le molesta más una persona de Albal o de Sedaví que alguien que viene de Madrid o de Estados Unidos". Finalmente, el portavoz socialista ha defendido que la movilidad durante las Fallas es "un asunto claramente metropolitano y ha reclamado una gestión coordinada”. “València debe dejar de pensarse solo de cruces hacia dentro porque la movilidad y otros muchos aspectos requieren una verdadera visión metropolitana y una alcaldesa que se la crea, no que tome decisiones unilaterales para después intentar esconderlas o negarlas", ha concluido.