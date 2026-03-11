Drones contra larvas de mosquito en la Devesa del Saler

El Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de València está llevando a cabo un tratamiento aéreo con drones en diversas malladas del monte de la Devesa del Saler para el control de larvas de mosquito detectadas en zonas inundadas de difícil acceso. El concejal de Sanidad y Consumo, José Gosálbez, ha explicado que la intervención responde a criterios preventivos y de anticipación. "¿Esperar a que el problema crezca o anticiparnos y actuar? Nosotros lo tenemos claro: prevenir antes que reaccionar, anticiparse antes que lamentar".

"La combinación de lluvias intensas, temperaturas en ascenso y presencia de larvas exige actuar ahora. Si sabemos dónde está el foco, ¿qué sentido tendría mirar hacia otro lado? Intervenir en la fase larvaria es la forma más eficaz, más rápida y más respetuosa con el entorno de controlar su proliferación”, ha señalado Gosálbez. El concejal ha recalcado que la actuación responde a una política clara de prevención. “Detectar a tiempo, intervenir a tiempo y resolver a tiempo. Anticiparse a posibles escenarios es precisamente lo que se espera de una administración responsable", ha añadido.

La Sección de Control de Plagas del Servicio de Sanidad tiene entre sus competencias el control de mosquitos en la Devesa del Saler, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud pública asociados a la transmisión vectorial de enfermedades y tras diversas inspecciones realizadas en la zona, personal técnico municipal ha detectado la presencia de larvas de mosquito en distintas zonas inundadas del monte capaces de transmitir enfermedades.

José Gosálbez ha explicado que "actuamos donde otros ni siquiera pueden llegar. Zonas inundadas, accesos complicados, terreno difícil… ¿La solución? Tecnología, planificación y decisión. Por eso utilizamos drones”. La intervención realizada a lo largo de este miércoles se ha realizado con drones para poder actuar en zonas donde el acceso con vehículos o a pie resulta difícil o imposible debido a la acumulación de agua.

El producto empleado, 5 kg por hectárea, se aplica en forma granulada directamente sobre la superficie del agua porque este tratamiento actúa de forma selectiva sobre las larvas de mosquito y no tiene efectos sobre la fauna terrestre o acuática cuando se utiliza en las dosis recomendadas. Durante el desarrollo de los trabajos se han establecido restricciones temporales de paso y señalización en las zonas afectadas para garantizar la seguridad de los vecinos en las cuatro malladas del monte de la Devesa donde se ha efectuado el tratamiento: Mallada Llarga, Mallada del Canyar, Mallada Tallafoc del Virrei y Mallada Malladeta.

El concejal de Devesa Albufera, José Gosálbez / Levante-EMV

“No improvisamos. Detectamos, inspeccionamos, planificamos y actuamos. Primero localizamos las zonas afectadas; después aplicamos tratamientos selectivos que eliminan las larvas sin alterar el equilibrio natural de la Devesa”, ha añadido Gosálbez. Durante el mes de febrero, los técnicos comenzaron a detectar presencia de larvas en estas áreas y se iniciaron vuelos de inspección mediante drones para identificar y dimensionar las zonas afectadas y para localizar nuevas acumulaciones de agua. “El objetivo es claro: prevención, anticipación y gestión responsable. Así se protege la Devesa y así se protege también a los vecinos de Valencia”, ha concluido el concejal.