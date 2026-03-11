Exigen al ayuntamiento que retire los baños portátiles colocados junto a colegios públicos

La concejala socialista Nuria Llopis ha denunciado el despropósito de la gestión de Fallas que está realizando el gobierno de María José Catalá. En primer lugar, ha apuntado, con el caos de movilidad que ha provocado al adelantar el montaje de las carpas por toda la ciudad, por la falta de limpieza o por su decisión de que los trenes no lleguen a la estación del Norte y ahora por la colocación de baños portátiles para la última semana fallera junto a la puerta de colegios o pegados a las terrazas de locales de hostelería.

“La mala planificación del Ayuntamiento de València en la colocación de los baños portátiles durante las Fallas está dando lugar a situaciones totalmente inaceptables. Hemos visto en estos últimos días baños pegados a las terrazas de los bares, perjudicando a los comercios y también instalados justo en la puerta de las entradas de los colegios. Es el caso, por ejemplo, de uno de los colegios públicos de Ruzafa donde los baños portátiles se han colocado literalmente justo en la puerta de acceso de los niños y de las niñas. Una situación que demuestra una clara falta de planificación y de respeto hacia los vecinos y vecinas, hacia el comercio y hacia toda la comunidad educativa”, ha incidido.

Llopis ha destacado que en Ruzafa, “como en toda la ciudad, las fallas están trabajando para que las molestias sean las mínimas para los vecinos, pero, mientras tanto, el Ayuntamiento se empeña en hacer las cosas mal y generar problemas donde no debería haberlos”, ha añadido.

La concejala socialista ha lamentado la improvisación que está mostrando de nuevo el gobierno de Catalá con la organización de las Fallas. “Era difícil hacerlo peor cada año, pero el gobierno del PP y Vox está demostrando que es capaz de superarse cada año con malas decisiones que hacen la vida de los valencianos y valencianas cada vez más difícil mientras se piensa exclusivamente en el turismo”, ha continuado.

Ante esta situación, Llopis ha exigido al gobierno del PP “que rectifique, que aún está a tiempo, que quedan muchos días para Fallas y tiene tiempo para hacer las cosas bien. Y para eso, debe reubicar los baños portátiles en lugares adecuados donde no generen molestias, asumir su responsabilidad y tomar medidas de una vez para arreglar el caos de movilidad que ha provocado”, ha finalizado.

Por su parte, los comerciantes del centro de València han criticado a través de las redes sociales la colocación de baños portátiles en la plaza de la Reina. "¿Quien ha sido el iluminado/a que autorizó este despropósito? ¿Acaso no conoce la plaza? ¿Se concede sin evaluar las consecuencias? Por segundo año consecutivo. No aprendemos, ni rectificamos. ¿Hasta cuando hay que soportar tanta incompetencia?", se preguntaban con un mensaje que interpelaba al Ayuntamiento de València.