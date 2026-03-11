Sener Mobility lidera la valoración técnica para redactar el proyecto de la Estación Central de València

Un total de trece candidaturas han pasado el corte técnico para hacerse con el contrato de redacción del proyecto de la futura Estación Central de València, la gran infraestructura ferroviaria que conectará alta velocidad, cercanías, metro y tranvía en una estación pasante con 12 vías a dos niveles.

Tras muchos meses de espera, ayer por fin se dieron a conocer las actas y correcciones de la Comisión de Valoración de Adif-Alta Velocidad respecto al proceso de licitación del proyecto para la nueva Estación Central de València. La empresa ganadora del proceso deberá elaborar los estudios previos, el proyecto básico y el proyecto de construcción que servirá para iniciar la obra. Las candidatas tendrán un total de cuatro años para completarla redacción del proyecto, con un trabajo de ingeniería y arquitectura estimado en un valor de 30 millones.

En el procedimiento de contratación para el nodo ferroviario permanecen 13 empresas o Uniones Temporales de Empresa (UTE). Son todas las que presentaron propuestas técnicas y administrativas y han pasado el corte de la valoración técnica, fijado en 25 puntos, después de que varias de ellas tuvieran que subsanar algunos errores documentales.

De momento, a falta de conocer las ofertas económicas –el sobre se abrirá hoy–, las trece licitadoras ya ocupan diferentes posiciones en el ranking de salida en base a la calidad de sus propuestas. Ordenadas de mayor a menor puntuación técnica, las ofertas estimadas son:

Senior Mobility Sociedad Anónima - 45,10 puntos UTE Ines Ingenieros Consultores (y asociados). (Integrada por Ines Ingenieros, TRN Taryet, L 35 Arquitectos y Kengo Kuma & Associates) - 43,33 puntos. UTE Ove Arup y Partners. (Con Ayesa, TPF Getinsa Euroestudios y CPS Infraestructuras) - 39,87 puntos. UTE Aecom Spain DCS (y asociados). (Con WSP Spainapia y Arqueha Arquitectura) - 39,07 puntos UTE Ingerogrup T3 (y asociados). (Con Geoconsult España, Barcelona Engineering Workshop y Arep Architectes) - 38,94 puntos. UTE Idom Consulting (y asociados). (Con Cruz y Ortiz Arquitectos y Esteyco) - 38,87 puntos. UTE Técnica y Proyectos (Typsa y asociados). (Con Gilbartolome Adw SL) - 38,32 puntos. UTE Meta Engineering (y asociados). (Con Vidal y Asociados, Mott Macdonald Spain e Inse Rail) - 38,04 puntos. UTE Viarium Ingeniería (y asociados). (Con One Works, Intecsa Engineering Group y JFS Architectes) - 37,14 puntos. UTE Estudio Lamela (y asociados). (Con Consultrans y Fhecor Ingenieros Consultores) - 35,67 puntos. UTE Systra SA (y asociados). (Con Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros y Ardanuy Ingeniería) - 34,57 puntos. UTE Eptisa Servicios de Ingeniería (y asociados). (Con b720 Arquitectura, Proes Consultores y Ghesa Ingeniería) - 34,55 puntos. UTE Prointec (y asociados). (Con Abalo Arquitectura, Gestión Integral del Suelo y Architecture Meets Engineering) - 25,33 puntos.

Es decir, al concurso se han presentado 12 Uniones Temporales de Empresas y una única empresa individual –Sener Mobility–, que de momento lidera la parte técnica gracias a una propuesta de diseño donde destacan los espacios comerciales, la experiencia del viajero, la coherencia formal, los sistemas constructivos, la seguridad operacional y la reducción de emisiones.

Sener Mobility es la división especializada en infraestructuras, transporte y movilidad del Grupo Sener, multinacional de ingeniería y tecnología de origen español fundada en 1956. Entre sus logros constan las obras de integración urbana de estaciones y terminales de Los Ángeles Union Station (California), la estación de La Sagrera (Barcelona), el intercambiador de Sol (Madrid), que cuenta con la mayor caverna excavada en suelos del mundo en una zona urbana de alta densidad poblacional, y el máster plan de las estaciones de Shivaji Nagar y Bijwasan en India.

Se acabó el fondo de saco ferroviario

Con la construcción de la estación intermodal, València se pone al nivel de otras grandes ciudades europeas. La configuración de la termina como estación pasante permitirá que los trenes que hagan parada en la futura estación no necesitarán invertir la marcha para continuar su trayecto atravesando València de norte a sur y viceversa sin realizar maniobras, en lugar de como sucede actualmente en València Nord, con sus vías configuradas en fondo de saco.

Asimismo, el emplazamiento subterráneo de la nueva estación optimiza su encaje en el futuro Parque Central, integrándola plenamente en la estrategia de movilidad de la ciudad, tanto a escala urbana como metropolitana, apuntan en Adif, que también está construyendo el túnel ferroviario (canal de acceso) que permitirá en el horizonte de 2028 acabar con el cinturón de hierro de las vías del tren que aisla los barrios del sur de la ciudad.

Diseño de la solución funcional y redacción de proyectos

El contrato de la futura estación contempla dos fases. En la primera se seleccionará y definirá la solución funcional que permita desarrollar un anteproyecto y un plan de fases y actuaciones. A continuación, y basándose en estos documentos, se redactarían los proyectos básicos y de construcción que, una vez aprobados, permitirían a Adif la ejecución de las obras de la nueva Estación Central, y a la Sociedad Valencia Parque Central desarrollar las obras de urbanización.

Estación subterránea e integrada en la ciudad

La Estación Central se configurará como una estación subterránea integrando servicios ferroviarios tanto de ancho convencional como de ancho estándar. Las vías quedarán soterradas en un tramo de aproximadamente 1.200 metros, desde el final de las obras del canal de acceso y futuro bulevar García Lorca.

El proyecto definirá todos los espacios de la estación, adecuándolos a las demandas previstas: áreas de aproximación al edificio y aparcamiento público; vestíbulo, zonas de espera y de control de accesos; zona de andenes; áreas comerciales y de restauración; equipamientos terciarios; dependencias técnicas; etc. También desarrollará la conexión e integración de la estación en su entorno en todos los ámbitos (urbano, urbanístico y paisajístico), dando especial importancia a los peatones.

Otra parte importante en los trabajos de redacción será el análisis del futuro de la Estación del Norte, también en proceso de rehabilitación y mejora, declarada Bien de Interés Cultural, en relación con la nueva Estación Central. En este sentido, se contemplarán todas las actuaciones precisas para que el edificio pueda, en su caso, adaptarse a nuevos usos.

Asimismo, en esta fase de diseño se planifica una terminal provisional que acoja el tráfico de la estación de València Nord mientras se ejecuten las obras de la nueva Estación Central, manteniendo el servicio en todo momento. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea.