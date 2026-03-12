Catalá acerca posturas con el Gobierno y pide que la Policía Nacional avale los trenes de la mascletà a la Estación del Norte

La crisis de los trenes a la mascletà está cerca de encontrar una salida pactada entre las administraciones competentes. Tras la guerra de bloques y el rifirrafe constante en redes sociales y declaraciones en medios, hoy por fin han llegado las propuestas concretas, a menos de 24 horas de la primera mascletà verdaderamente multitudinaria. El contexto está ampliamente explicado: València pidió interrumpir los Cercanías entre las 13 y las 15 horas a la Estación del Norte para evitar avalanchas como la del año pasado, con más de 100 llamadas a Emergencias. Como respuesta, Renfe reorganizó todas las líneas, algunas con fin de trayecto en San Isidro, otras en el Cabanyal y las del sur, la C1 y la C2 en Albal, a 15 kilómetros de València y sin alternativa para llegar en transporte público a la plaza del Ayuntamiento. A partir de ahí, un cisma de casi una semana que empieza a vislumbrar su final.

A media mañana, Renfe ha publicado un comunicado y ha enviado una nota de prensa donde hacía una cronología del desencuentro con el Ayuntamiento de València, carente de interés en términos prácticos: lo verdaderamente importante es que se planteaba una posible solución al cisma. Reorganizadas las líneas desde Castellón y Util con paradas en otras estaciones de València, la Estación del Norte estaría preparada para asumir el pasaje desde las C1 y C2, haciendo que este salga por las calles Bailén y Alicante. Para ello sería necesario que las administraciones competentes garanticen la evacuación segura en la zona.

Al respecto, tanto la alcaldesa María José Catalá como el concejal de Movilidad y Seguridad, Jesús Carbonell, se han abierto a estudiar esta opción siempre que la Policía Nacional, que es el competente de la seguridad en grandes masificaciones, aporte un informe garantizando dicha seguridad en la zona. “Nosotros estamos dispuestos a estudiar la propuesta, pero al mismo tiempo necesitamos también que nos concreten las medidas que proponen”, ha señalado Carbonell.

“Si el CNP, que también emitió un informe expresamente negativo a que llegaran las líneas a la Estación del Norte, ahora considera que sí que se dan las circunstancias para que lleguen y hay un mecanismo, una propuesta de diseño de operativos específica para ello, la Policía Local y los Bomberos están dispuestos a colaborar en cualquier momento con el CNP para garantizar la salida de los ciudadanos”, ha señalado el edil de Seguridad, acercando posturas con lo planteado por la empresa pública.

Sobre la Junta de Seguridad Extraordinaria reclamada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para negociar la salida del problema de movilidad, Carbonell ha señalado que lo preceptivo en estos momentos es que se sienten los técnicos a hablar y valorar la propuesta que ahora sí está sobre la mesa, para llegar a una reunión más formal con lo deberes ya hechos. “Lo que hay que hacer es sentarse y analizar técnicamente cuál es la problemática y las propuestas”, ha resumido, antes de añadir que, si bien necesitan el ayuntamiento necesita el aval de la Policía Nacional para dar luz verde a la llegada de trenes del sur a la Estación del Norte, lo cierto es que la colaboración entre cuerpos –incluida la Policía Local– es muy estrecha.

En paralelo, la delegada del Gobierno también tendía los puentes que durante algunos días habían sido dinamitados, con el ministro Óscar Puente como gran protagonista –también ha arremetido contra políticos de Compromís, en coalición durante ocho años con los socialistas–. “Las líneas C6 y C3 tendrían estaciones alternativas y con esto evitaríamos la llegada de al menos 7.000 personas en las horas de las mascletaes, que es una valoración a tener en cuenta. Si el ayuntamiento decide que sí pueden llegar los trenes de la C1 y la C2 y a la Estación del Norte y esto se lo comunica a Renfe, no habrá inconveniente en organizar el operativo con las salidas laterales por Alicante y Bailén que ya se conocen, porque las venimos poniendo en práctica desde años anteriores”, ha subrayado la política socialista.