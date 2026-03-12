Dos detenidos de la "banda del patinete" tras robar en un local de la calle Juan XXIII
Según las primeras investigaciones, podrían estar relacionados con otros robos ocurridos recientemente en el barrio de Benicalap
Los hechos ocurrieron de madrugada, después del aviso recibido en la sala operativa de la Policía de un testigo que pasaba por la zona, y que observó un robo en curso en un local comercial
Redacción Levante-EMV
Agentes de la Policía Local de València, pertenecientes a la USAP (Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención), y de la Policía Nacional han detenido en la madrugada del 9 de marzo a dos varones como presuntos autores de un robo con fuerza en un establecimiento de la calle Juan XXIII, presuntamente vinculados con la conocida como “banda del patinete de Benicalap”,
Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:58 horas, cuando la sala operativa recibió el aviso de un robo en curso en un local comercial. Un testigo que pasaba por la zona alertó de que dos hombres habían salido del establecimiento con una caja metálica y habían abandonado el lugar empujando un patinete en dirección a la calle Gayano Lluch.
Varias patrullas se desplazaron de inmediato a la zona y realizaron una batida por las calles próximas. Poco después, una dotación policial localizó en la calle Escultor Piquer a dos individuos que coincidían con la descripción facilitada. Al percatarse de la presencia policial, ambos emprendieron la huida a pie.
Tras una persecución por varias calles del barrio, los agentes lograron interceptar a los dos sospechosos. Durante el cacheo superficial, a uno de ellos se le encontró dinero en efectivo; además, presentaba una herida sangrante en la mano. El segundo portaba una hucha con monedas que se encontraba manchada de sangre. El propio detenido reconoció haber accedido al establecimiento fracturando la puerta y haberse lesionado al intentar abrir la hucha sustraída.
Posteriormente, los agentes comprobaron los daños en la puerta de acceso al local e identificaron al titular del establecimiento, al que se informó de los trámites para formalizar la correspondiente denuncia.
Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Según las primeras investigaciones, podrían estar relacionados con otros robos ocurridos recientemente en el barrio de Benicalap, conocidos popularmente como los cometidos por la denominada “banda del patinete”. Tal como se ha informado desde la Policía Local, las investigaciones continúan abiertas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València