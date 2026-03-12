La Diputació de València celebra una recepción fallera de récord

La Diputació de València ha reunido este jueves a más de 3.000 falleras y falleros de 630 comisiones de la provincia en su tradicional recepción fallera. La institución provincial ha activado el modo Fallas con la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, como invitada de excepción, acompañada por su Corte de Honor. Carmen ha sido recibida por el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y las vicepresidentas Natàlia Enguix y Reme Mazzolari, que la han acompañado en el primer gran acto de la semana fallera.

En palabras del presidente Mompó, “celebramos un año más este acto que une a las comisiones de nuestros pueblos con las de la ciudad, en un encuentro que tradicionalmente se ha convertido en el punto de partida de los días grandes de la fiesta”. El máximo responsable provincial ha mostrado su satisfacción por recibir al colectivo fallero y ha deseado a todas y todos “las mejores fiestas posibles, especialmente en este año en que se cumple el décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco”.

Por su parte, la vicepresidenta Enguix ha destacado “el impacto que tiene esta y otras fiestas de nuestra provincia en todo el mundo”, y ha situado la recepción que realiza la Diputación como “el mejor ejemplo de que esta celebración única, que combina arte y fuego, se vive con la misma intensidad tanto en Valencia como en sus pueblos, donde la actividad fallera tiene una gran implantación durante todo el año”.

La "marea fallera" de las comarcas llega a la Diputación /

Mompó, Enguix y Mazzolari han compartido la matinal fallera de la Diputación con 45 juntas locales falleras y un centenar de municipios, así como con decenas de comisiones del Cap i Casal que no han querido perderse la fiesta que ha tenido lugar en la Plaza Manises. A escasos metros, en el interior del Palacio dels Scala, han desfilado las distintas comisiones de la provincia desde las nueve de la mañana, en una recepción que ha abierto Torrent, con la presencia de la alcaldesa y diputada provincial Amparo Folgado, y ha terminado pasadas las 13 horas con la comisión Padre Alegre-Enrique Navarro de Valencia.

La Diputació, en modo Fallas

La corporación provincial se ha vestido de fiesta este jueves. Una fiesta multitudinaria que ha hecho partícipe a toda la provincia. Las diputadas y diputados provinciales han acompañado a los falleros de sus municipios, con una nutrida presencia de alcaldes y alcaldesas. Entre las asistentes, fallas de comarcas como l’Horta Nord, l’Horta Sud, las dos Riberas, el Camp de Túria, el Camp de Morvedre, la Safor, la Costera, la Vall d’Albaida, la Hoya de Buñol y la Serranía, junto a decenas de comisiones de la ciudad de Valencia.

La plaza Manises ha amanecido con el estruendo fallero. La horchata y el chocolate esperaban a los asistentes en este punto de encuentro del ‘fallerisme’. La música de las charangas amenizaba un ambiente que iba creciendo según avanzaba la mañana, al ritmo de ‘Los Liaos’, ‘La Petardà’ y ‘La Cassalla’.

Las primeras en desfilar han sido las comisiones de Torrent, hasta 28, seguidas por las de Carlet, Benimodo, Picassent… hasta llegar a Náquera, donde ha finalizado el turno de las juntas locales con representación en la corporación provincial y han continuado desfilando el resto de municipios que celebran las Fallas, desde Tavernes Blanques hasta Catadau, pasando por Foios, Chiva, Cheste, Benaguasil, Alginet y decenas de pueblos de la provincia.

Entre las más numerosas, encontramos las juntas locales falleras de Torrent y Sagunt, con una treintena de comisiones, seguidas a cierta distancia por Xàtiva y Paterna, con 19 fallas cada una, y Cullera con 16 comisiones. En el otro extremo, municipios que viven la fiesta intensamente con una única falla, caso de Benimodo y la ‘Tafarraeta’, que ha estado acompañada por el alcalde y diputado provincial Paco Teruel; y los Juniors de Sant Josep de Ontinyent, que han compartido escenario con el alcalde, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta de la Diputación y diputada por la Vall, Natàlia Enguix, el presidente Mompó y la Fallera Mayor de Valencia.

Distintas televisiones locales han retransmitido en directo la recepción fallera de la Diputación, que un año más ha contado con la presencia de la Fallera Mayor de Valencia. En esta ocasión, Carmen Prades ha iniciado en el Palacio de la Batlia una de sus jornadas falleras más agotadoras, que finalizará esta noche en la plaza del Ayuntamiento con el alzado de Chaplin, el remate del monumento municipal.