Dos heridos por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda de València
El fuego se ha registrado en la avenida Amado Granell
Europa Press
València
Dos personas de 65 y 70 años han resultado heridas por inhalación de humo tras un incendio registrado en su vivienda de la Avenida Amado Granell Mesado de València.
Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el fuego se originó este miércoles por la tarde, sobre las 18.30 horas, por causas que no han trascendido.
Hasta la zona se movilizó una unidad SVB, cuyo equipo sanitario asistió a un hombre de 70 años y a una mujer de 65 años, ambos por inhalación de humo, y fueron trasladados al Hospital Doctor Peset.
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València