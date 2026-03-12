El músculo comarcal se cita en el Balcón Fallero de Levante-EMV

Las comarcas han sido este jueves 12 de marzo protagonistas del balcón fallero de Levante-EMV. Alcaldes y alcaldesas tanto del área metropolitana de l'Horta y Camp de Túria, como de La Safor, La Ribera y La Costera acompañados por sus concejales, han presenciado la increíble mascletá de Alpajurreña, teniendo como anfitriones al directorde Levante-EMV, Joan Carles Martí, a la subdirectora Isabel Olmos, al jefe de Comarcas y delegado de l’Horta, César García y a las redactoras de l’Horta, Camp de Túria e Interior, Ada Dasí, Laura Florentino y Pilar Olaya No se ha querido perder este encuentro el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, que ha aprovechado para conversar con los los primeros ediles de las inversiones pendientes y las ya realizadas. Del mismo modo la Vicepresidenta Primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha asistido junto con el Vicepresidente tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus. Mus ha ido acompañado de Javier Sendra, secretario autonómico infraestructuras, Sandra Castillo, directora general de Recuperación y Reconstrucción y Raúl Mérida, comisionado de Recuperación tras la dana. Allí se ha encontrado con alcaldes y alcaldesas de la zona dana, como Lorena Silvent de Catarroja, José F. Cabanes alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, el alcalde Voro Masaroca y su concejal Julio Martínez, de Beniparrell, y Toni Saura de Alaquàs con su concejala Sandra Conde, aunque el tema estrella era la llegada de trenes de Cercanías a la estación del Nord durante las mascletaes, que afectan también a municipios como Silla, cuyo alcalde, Vicente Zaragozá, también estaba presente con su concejala Trini Martínez.

L'Horta Nord también ha estado representada en el balcón con el alcalde y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Nord, Fran López y su concejala de Cultura e Igualdad de Rafelbunyol, Alicia Piquer, así como la alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramiro y el alcalde de Foios, Sergi Ruiz.

Siguiendo con el área metropolitana, aunque cambiando de comarca, se encontraban el alcalde de San Antonio de Benagéber, Quique Santafosta con Jesús Salmerón, alcalde de Gátova y los concejales de San Antonio de Benageber, Kike Celda y Fernando Faubel.

También, aprovecharon para ver la mascletá desde el balcón fallero, José Antonio Roig, alcalde Albalat de la Ribera, Eugenia García, alcaldesa Antella con su concejala Teresa Chapí. Amparo Pou, alcaldesa de la barraca d’Aigües Vives pudo compartir ventana con Jordi San Martín, alcalde de Sellent, con María-Neus Chapí, alcaldesa de Benimuslem y con José Codoñer, alcalde de El Perelló.

Miguel Marín, alcalde de Anna, vio la mascletá junto a Stephane Soriano, Director general de Diversidad, que fue acompañando a la vicepresidenta Susana Camarero. Tmabién, cervca de la ventana estuvo el, alcalde Xàtiva, Roger Cerdà, con su concejala de Fallas, María Beltrán.

No solo representantes institucionales acudieron al balcón de Levante-EMV, también empresarios de negocios ubicados en las comarcas.

Es el casode Addingtecnology, que estuvo representada por Miguel Ángel Berenguer, Héctor Sánchez, Elena Monleón y César Puchol. También estuvo Ágata Navarro de Consultia, así como Esther Castellano, presidenta de Dircom, Rosa Ruiz de Dircom Quirón Salut y Pati Cervera.

Noticias relacionadas

LAa directorade Relaciones Institucionales del Grupo EPI en Valencia, Silvia Tomás,estuvo con Laura Gascón y Cristina Baixauli de Veolia.