Renfe defiende que la llegada de trenes de Gandia y Xàtiva a la Estación del Norte es "totalmente asumible" siempre que se garantice la evacuación

Renfe ha difundido un extenso comunicado para defender su posición en el cisma entre administraciones por los trenes a la mascletà, después de que el Ayuntamiento de València pidiera que se interrumpiera el servicio hasta la Estación del Norte –sin sugerir otra alternativa– y la operadora de trenes decidiera cortar las líneas desde Gandia y Xàtiva en la estación de Albal porque esta es la más segura y operativa.

El texto hace una cronología de los hechos desde que el Ayuntamiento de València trasladó a Renfe, el 19 de febrero, que en caso de producirse una emergencia entre las 12:00 y las 15:00 horas, "resultaría imposible garantizar una evacuación segura de los usuarios en el entorno de la Estación del Norte, lo que implicaría un riesgo para la seguridad". La comunicación se sustentaba en informes de la Policía Local y del Departamento de Bomberos y Protección Civil, y añadía que resulta totalmente necesaria la implicación de Renfe para evitar futuras situaciones de inseguridad.

En particular, se indicaba lo siguiente: "Solicitar a los operadores ferroviarios la interrupción de la llegada de trenes a la Estación del Norte entre las 12:00 y las 15:00 h, en los periodos del 7 al 8 de marzo y del 14 al 19 de marzo de 2026, para limitar la afluencia continua de personas a la c/ Xàtiva en este punto, que a esas horas ya presenta una aglomeración importante de público. Con el mismo fin, actualmente ya se realiza el cierre de las salidas de Metrovalencia de las estaciones de Xàtiva y Colón, gracias a la colaboración y sensibilidad con la seguridad de FGV. Se da la circunstancia de que ante una emergencia producida en la Estación del Norte o en alguno de los trenes parados en sus vías en esa franja temporal sería, según el momento, muy difícil o imposible, proceder con la suficiente premura a la evacuación de sus ocupantes con el consiguiente riesgo para la seguridad de los usuarios del ferrocarril".

Los informes municipales, de Policía y Bomberos y Protección Civil, continúa el comunicado, justifican la medida en los riesgos asociados a la extraordinaria e incontrolada concentración de personas en el área de la calle Marqués de Sotelo / Xàtiva, donde se acumula un volumen de público no evaluable, sin espacios de seguridad ni vías de evacuación suficientes. En condiciones adversas, ello podría provocar situaciones críticas, episodios de pánico y la imposibilidad de dispersión del público ante una eventual evacuación, tal como ocurrió el año pasado en el supersábado fallero con múltiples llamadas al 112. A todo lo anterior, se suma la vigencia de la situación 4 de alerta antiterrorista, según los informes del Ayuntamiento.

Ante la circunstancia descrita, en la que el Ayuntamiento manifiesta su incapacidad para garantizar la seguridad de los usuarios ni asegurar los medios necesarios en caso de emergencia, Renfe procedió a analizar una operativa alternativa para las líneas del núcleo de València con el fin de cumplir con lo indicado.

Los departamentos de autoprotección de Renfe, en colaboración con ADIF, evaluaron las condiciones de seguridad de estaciones alternativas del municipio para operar como estaciones de término (pese a haber sido concebidas como pasantes). El análisis contempló, entre otros aspectos, la capacidad de evacuación, las dimensiones de los andenes, el entorno urbano, el número de tornos y otros condicionantes relevantes frente a aglomeraciones, considerando la demanda prevista en la franja horaria señalada. "Se prestó especial atención a las líneas C‑1 y C‑2, que no disponen de estaciones alternativas en la ciudad de València aptas para operar como terminales. La estación más cercana que reúne condiciones de seguridad como estación terminal y permite una operativa compatible de rotación de trenes es Albal, no siendo posible en ningún caso operar en las estaciones intermedias entre esta y València Nord", señalan en Renfe.

160 buses para colapsar la mascletà

"La sustitución de un sistema de alta capacidad, como el ferroviario, por autobuses entre Albal y València resulta inviable: sería necesario movilizar alrededor de 160 autobuses en un intervalo de dos horas, en un contexto en el que, durante las Fallas, la ciudad presenta una circulación viaria muy afectada y frecuentes cortes", justifican en el organismo estatal. "Por tanto, es inviable garantizar un transporte alternativo por carretera. Tal es así, que el 4 de marzo, la EMT de València informó que los autobuses difícilmente podrían acceder a la zona centro debido al gran número de calles cortadas y que no existe margen para reforzar el servicio municipal, por lo que no podría absorber la demanda derivada de un trasbordo masivo desde las estaciones alternativas a València Nord. Ello dejaría a los usuarios sin la conexión de la que disfrutan con el tren y podría incrementar la congestión del tráfico en la ciudad", argumentan.

"De todo lo anterior, se deduce la imposibilidad y la falta de coherencia de reforzar el servicio ferroviario para, posteriormente, interrumpirlo y tratar de trasladar a los viajeros en autobús hasta el mismo entorno, reproduciendo los riesgos de seguridad señalados por la Policía Local y el Departamento de Bomberos y Protección Civil. Para Renfe resultan incomprensibles y desconcertantes las indicaciones contradictorias del Ayuntamiento de Valencia", lamentan en la empresa pública de transporte ferroviario, en línea con lo que ha venido argumentando estos días el ministro Óscar Puente a través de las redes sociales.

"Lamentable impacto en los usuarios"

Una vez señalada la teórica incongruencia, Renfe defiende que el dispositivo aplicado en años anteriores, permitiendo la llegada de las líneas C‑1 y C‑2 a València Nord, con salidas laterales por las calles Bailén y Alicante, y evitando la llegada del resto de líneas que sí disponen de otras estaciones acondicionadas en la ciudad que facilitan la dispersión de viajeros, "es totalmente asumible". Añade que es "plenamente consciente del lamentable impacto que la decisión del Ayuntamiento de Valencia ocasiona a sus usuarios" y recuerda que su actividad es un servició público esencial que debe garantizarse por todas las administraciones. "La prestación de este servicio esencial requiere de absolutas garantías de seguridad", reclaman.

Por ello, el operador insta a las administraciones competentes en materias de seguridad y, "en especial al Ayuntamiento de Valencia, a comunicar a Renfe si se han tomado las medidas necesarias para asegurar que si se da la circunstancia de que ante una emergencia producida en la Estación del Norte o en alguno de los trenes parados en sus vías en esa franja temporal sería posible proceder con seguridad a la evacuación de sus ocupantes".

Dispositivos de seguridad necesarios

En tanto en cuanto no se articulen los dispositivos de seguridad necesarios y no se informe a Renfe de que se han revertido las condiciones que impedían garantizar la seguridad de sus usuarios, sigue el texto, Renfe no podrá garantizar la continuidad del servicio ferroviario reforzado "que ha venido prestando todos los años con total solvencia y éxito".

"Al igual que todos los años, Renfe en coordinación con ADIF han desplegado todos los medios necesarios para responder al incremento de la demanda que la celebración de las Fallas produce y ha planificado las medidas operativas para atender estas necesidades. Renfe exige que se garanticen las condiciones necesarias para que estos desplazamientos se puedan realizar con seguridad", cierra el comunicado.