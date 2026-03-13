Fotografía
La imagen inédita de la Estación del Norte antes de la mascletà
El vestíbulo de la Estación del Norte se ha quedado desierto tras la salida del último de los convoyes procedentes desde las comarcas del sur de la provincia.
El corte del servicio de Cercanías a la Estación del Norte para evitar aglomeraciones durante la mascletà ha dejado imágenes inéditas nunca antes imaginables durante la semana fallera. El vestíbulo de la Estación del Norte se ha quedado desierto tras la salida del último de los convoyes procedentes desde las comarcas del sur de la provincia. Y es que desde las 12:00 horas ningún tren de Cercanías podía llegar al centro. En su lugar, los miles de pasajeros procedentes de Morvedre, Castelló, el interior de la provincia y las comarcas de la Ribera, la Safor y la Costera han parado en el Cabanyal, Serrería, Sant Lluis, Sant Isidre o Albal.
Parece que, pese a la polémica, la medida ha permitido aliviar la llegada al centro en una hora punta. El vestíbulo luce vacío a la espera de que salgan los primeros convoyes desde la capital.
