Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trenes y metro mascletàMascletà 13 marzoDirecto FallasDe Albal al disparoPerros FallasCancelación MorrisseyHospital La FeEstación Central ValènciaSerra Gelada
instagramlinkedin

Fotografía

La imagen inédita de la Estación del Norte antes de la mascletà

El vestíbulo de la Estación del Norte se ha quedado desierto tras la salida del último de los convoyes procedentes desde las comarcas del sur de la provincia.

El vestíbulo de la Estación del Norte, vacío

El vestíbulo de la Estación del Norte, vacío / M.A. Montesinos

Redacción Levante-EMV

El corte del servicio de Cercanías a la Estación del Norte para evitar aglomeraciones durante la mascletà ha dejado imágenes inéditas nunca antes imaginables durante la semana fallera. El vestíbulo de la Estación del Norte se ha quedado desierto tras la salida del último de los convoyes procedentes desde las comarcas del sur de la provincia. Y es que desde las 12:00 horas ningún tren de Cercanías podía llegar al centro. En su lugar, los miles de pasajeros procedentes de Morvedre, Castelló, el interior de la provincia y las comarcas de la Ribera, la Safor y la Costera han parado en el Cabanyal, Serrería, Sant Lluis, Sant Isidre o Albal.

Parece que, pese a la polémica, la medida ha permitido aliviar la llegada al centro en una hora punta. El vestíbulo luce vacío a la espera de que salgan los primeros convoyes desde la capital.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  3. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  4. Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
  5. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  6. Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
  7. Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
  8. Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València

La imagen inédita de la Estación del Norte antes de la mascletà

La imagen inédita de la Estación del Norte antes de la mascletà

En directo, la mascletà de Fallas del 13 de marzo en València: Pirotecnia Vulcano dispara más de 214 kg de pólvora

En directo, la mascletà de Fallas del 13 de marzo en València: Pirotecnia Vulcano dispara más de 214 kg de pólvora

Las Fallas de València 2026, en directo: Primeras aglomeraciones por hacerle una foto a la falla de Chaplin

Las Fallas de València 2026, en directo: Primeras aglomeraciones por hacerle una foto a la falla de Chaplin

Primeras aglomeraciones por hacerle una foto a la falla de Chaplin

Primeras aglomeraciones por hacerle una foto a la falla de Chaplin

Programa del 13 de marzo de las Fallas de València 2026 | Folclore, pirotecnia y primeras verbenas

Programa del 13 de marzo de las Fallas de València 2026 | Folclore, pirotecnia y primeras verbenas

El Ayuntamiento de València habilita zonas de aparcamiento para Fallas: estos son los puntos

El Ayuntamiento de València habilita zonas de aparcamiento para Fallas: estos son los puntos

Los bares de València confían en el buen tiempo para mejorar su facturación en Fallas: el 83% creen que serán mejores que las de 2025

Los bares de València confían en el buen tiempo para mejorar su facturación en Fallas: el 83% creen que serán mejores que las de 2025

Cuba-Literato Azorín también busca artista para la Sección Especial de 2027

Cuba-Literato Azorín también busca artista para la Sección Especial de 2027
Tracking Pixel Contents