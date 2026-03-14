Catalá y Bernabé priorizan la seguridad y pactan trabajar en una solución definitiva para los trenes a la mascletà en 2027

Para ese viaje no se necesitan alforjas. O sí, dada la crispación política de los últimos días. A las puertas de la Junta de Seguridad convocada de manera extraordinaria para intentar solucionar la crisis de los trenes a la mascletà, tras más de tres horas de reunión, la sensación dominante fue de decepción. Alcaldesa y delegada del Gobierno, María José Catalá y Pilar Bernabé, salieron juntas de la sala con semblante conciliador, una novedad tras días de cruces de cartas y desencuentros, pero una vez se plantaron frente a la prensa escenificando el pacto, ambas reconocieron que no tenían la capacidad de avalar técnicamente la llegada de los trenes de Gandia y Xátiva a la Estación del Norte, al menos en hora punta.

De este modo, tal como ocurrió ayer, entre las 13 y las 15 horas, los trenes de las líneas C1 y C2 pararán en Albal, donde habrá buses lanzadera habilitados por el Consell para desplazar al público a Torrent Avinguda –con conexión de metro– y la pedanía de La Torre –con conexión de la EMT–. Era el dispositivo dispuesto como plan b si la conversación técnica entre Ayuntamiento de València y Renfe no lograba desbloquear el trayecto desde el sur hasta Valencia Nord, una vez se habían reconfigurado el resto de líneas de Cercanías para que el resto de pasaje asistente a las mascletaes –unas 7.000 personas– descienda en las estaciones de Cabanyal, San Isidro y Font de Sant Lluís. Es el plan que se mantendrá todos los días de Fallas, pero con el refuerzo de seis trenes en las horas previas a la interrupción del servicio.

Se trata de un escenario inédito que ya se probó ayer pero hoy demostrará si funciona o se tensiona en exceso, en un supersábado con buen tiempo y ánimo de Fallas tras el cisma político Históricamente los trenes siempre habían llegado a las puertas de las mascletàs, y hasta ahora también se había ‘normalizado’ que las masificaciones falleras son parte de la fiesta. Solo que tal vez no lo sean, especialmente en un escenario de alerta 4 antiterrorista. De ahí la crisis con permanente altavoz estatal de esta semana.

La alcaldesa y la delegada del Gobierno, en la Junta de Seguridad de ayer / JM López

Para explicar la reunión entre Ayuntamiento, Gobierno, Generalitat, Policías Nacional y Local, Bomberos y Protección Civil, así como su resolución, con el mismo escenario que cuando entraron pero ahora con propósito de enmienda, primero tomó la palabra Catalá: “Había una solicitud de Renfe encima de la mesa que no tenía el aval correspondiente de las principalmente Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entendiendo después de muchas horas de conversaciones que estamos en las fechas en las que estamos, a fin de semana, y sabiendo que la afluencia de personas va a ser muy intensa… Evidentemente hay unos operativos ya establecidos y asumimos que la situación no podrá cambiar porque en estos momentos es difícil modificarla”.

Sin capacidad de maniobra

Semanas después de la Junta de Seguridad, con las Fallas encima y a las puertas del supersábado fallero, la capacidad de maniobra era nula, especialmente teniendo en la retina el susto del año pasado con más de 100 llamadas al 112 desde la avalancha formada a las puertas de la Estación del Norte. Ayuntamiento y Gobierno contaban desde hace días con informes policiales que pedían la interrupción del servicio a la principal estación de Cercanías de València, pero solo ayer se sentaron para valorar diferentes escenarios. Y el único escenario plausible hoy pasa, según parece, por hacer pedagogía de que no todo el mundo puede llegar a las 13.45 horas a la plaza del Ayuntamiento.

“En segundo lugar”, continuó la alcaldesa, “nos hemos comprometido la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento a trabajar, una vez pasen estas Fallas, en la mejor solución, pues sabemos que los trenes a Albal no la es. También sabemos que las lanzaderas de la Generalitat han funcionado hoy con cierta normalidad", valoró la alcaldesa tras día recelando de la decisión de finalizar los trenes en el municipio de l'Horta Sud –ayer, la solución Albal fue menos problemática– y antes de agradecer al Consell su diligencia al buscar alternativas. “Nosotros hemos reforzado la EMT con vehículos articulados para que pueda entrar más gente a la ciudad desde La Torre. No es la mejor solución, pero tenemos un año de trabajo por delante”, insistió Catalá.

"La seguridad es lo más importante"

Acto seguido, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras dar las gracias a la alcaldesa y al conseller de Emergencias –Juan Carlos Valderrama– resaltó, en base a los informes de policías y bomberos pidiendo la interrupción de los trenes a València Nord, que “la seguridad es lo más importante”, de forma que todos los vecinos procedentes de los pueblos del norte y del sur y otras demarcaciones deben tener la certeza de que asistirán a las mascletaes con total garantía “Hemos ido viendo sucesivos hechos como el del año pasado, que hizo que la Policía Nacional avalara para este año la decisión de que no llegarán los trenes a València Nord. Es lo que nos piden de manera técnica los especialistas, y por eso nosotros, los responsables políticos y públicos, asumimos la petición y decidimos que la posibilidad de que llegaran los trenes de las líneas C1 y C2 no era tampoco operativa”.

Tensión inicial en la Junta de Seguridad / JM López

Bernabé recalcó, no obstante, que dado que Renfe ha venido anunciando que interrumpiría su servicio en Albal a las 13 horas, muchos pasajeros habían adelantado sus trayectos evitando aglomeraciones, y siguió reivindicando el uso de trenes con previsión: “La ciudadanía tiene a su disposición durante las horas previas a la 1 del mediodía una un refuerzo significativo de trenes que pasarán cada 15 minutos en las estaciones de origen. Eso supone que cuatro trenes no tendrán destino final en València, pero en las horas anteriores se van a incrementar en seis el número de trenes”. Es decir, se aumentará la capacidad previa al doble del servicio normal para que todos los asistentes los pueblos del sur lleguen con normalidad relativa.

Finalmente, como Catalá, la socialista se emplazó a trabajar rigurosamente hasta las Fallas de 2027 para fijar una postura acordada en un marco técnic, no político, que sirva como solución duradera para las fallas a futuro, habida cuenta de que las masificaciones son una constante en casi cada celebración de estas fiestas.

Papi Robles: "Tenemos la tormenta perfecta"

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Compromís, Papi Robles, lamentó que "a 13 de marzo la alcaldesa no haya dado solución a los problemas que ella misma ha generado. Nos ha convocado para nada. Porque no tenemos ninguna solución para miles de personas desamparadas. Tenemos a los pasajeros de Cercanías que no llegan a la Estación del Norte, la huelga de Metrovalencia, la EMT totalmente colapsada y el tráfico privado lleva desde el día 4 en un atasco permanente porque sacó las carpas el día 4 a cortar las calles", señaló la valencianista.

Noticias relacionadas

"Desde Compromís ya advertimos el sábado pasado que venía una tormenta perfecta. Aquí la tenemos. Con su absoluta incompetencia, la alcaldesa ha convertido estas Fallas en las del caos, el colapso y la improvisación. Dos reflexiones: la primera es que entiendo por qué la gente está muy decepcionada con la política cuando ve estas declaraciones de la alcaldesa y de la delegada del Gobierno. Y la segunda, que si esta es la respuesta, conecta directamente con lo que pasó en la dana. Los técnicos y las técnicas han hecho su trabajo y hay recomendaciones claras para que en València se puedan disfrutar las Fallas, ordenar el transporte público y asegurar los servicios públicos. Y frente a eso vemos que todo es un sainete de declaraciones cruzadas", finalizó Robles.