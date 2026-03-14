Cientos de personas asistieron anoche al espectáculo de drones del Roig Arena

Cientos de personas acudieron anoche a la explanada del Roig Arena para persenciar el espectáculo de drones que programó el pabellón como preámbulo a los días grandes de Fallas. Fue el primero de tres pases, y los espectadores pudieron ver una coreorgrafía de 350 drones en la que, además, se integró la fachada del Roig Arena como parte del espectáculo.

Este sábado 14 de marzo se prevén los últimos dos pases, que tendrán lugar el primero a las 19.45 horas y el segundo a las 23.00 horas.

Para presenciar el show, los asistentes están convocados en la explanada situada en la calle Ángel Villena, ubicado junto al acceso principal al Roig Arena (Acceso C2).

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Con las Fallas

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.