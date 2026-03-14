Las viviendas turísticas de València están al 100 % de ocupación en el fin de semana fallero frente al 75 % de los hoteles

Las viviendas de uso turístico de la ciudad de València viven un fin de semana al 100 % de ocupación, con la plantà de los monumentos falleros mañana 15 de marzo y antes de los cuatro días grandes de las Fallas. El lleno de las 4.786 viviendas de alquiler turístico de la ciudad se produce viernes, sábado y domingo, un fin de semana que congrega a multitud de valencianos, de València y de los pueblos, y de turistas nacionales o extranjeros para disfrutar de las mascletaes y otros espectáculos pirotécnicos, la plantà y las actividades que organizan las distintas comisiones falleras.

A partir del lunes 16 y hasta el jueves de San José, al caer entre semana, la ocupación se quedará en el 71 %, según ApturCV, la asociación de apartamentos y viviendas de uso turístico de la Comunidad Valenciana. Su presidenta, Silvia Blasco, explica que los alquileres corresponden a tres tipos: los extranjeros que vienen a las Fallas, los grupos de amigos o familiares, y las familias de falleros de otros municipios, como Montserrat o Turís, hermanados con alguna comisión de la capital, que celebran sus fiestas un poco más adelante.

En este sentido, Blasco afirmado a la agencia Efe que todo lo que tiene casal fallero cerca está ocupado porque estas familias no quieren desplazarse diariamente, se acuestan tarde y se levantan pronto y necesitan un espacio para depositar la indumentaria fallera. Este tipo de alquileres turístico se está registrando desde al menos hace una década, representan una parte importante de la reservas y suelen ser clientes recurrentes que participan de los actos falleros. En cuanto a los extranjeros, en su mayoría son británicos, holandeses e italianos (y también nacionales de otros países con residencia en España).

Los precios, un 5 % menos

Los precios de las viviendas de uso turístico han bajado respecto a las Fallas de 2025 debido a las lluvias que se registraron en las Fallas de 2025, una circunstancia que ha ralentizado las reservas y ha hecho bajar el precio de los alquileres turísticos. En una vivienda de uso turístico para cuatro personas, el precio medio se sitúa entre 140 y 160 euros por noche, y la estancia media se sitúa en tres días, según los datos de Aptur. Blasco ha asegurado que las viviendas turísticas "no turistifican" sino que son alojamientos cuyos ocupantes "se involucran" en la ciudad. A los más de 800.000 habitantes que tiene València se suma un millón de personas durante los días de las Fallas entre turistas y residentes de otros municipios que acuden a la ciudad a pasar el día.

La ocupación hotelera

Según informó el Ayuntamiento de València esta semana, la ocupación hotelera para la semana de Fallas se sitúa en el 67 %, según el sondeo realizado por la Fundación Visit València y que analiza las seis noches comprendidas entre el 13 y el 19 de marzo. Se trata de una ocupación muy similar a la registrada el año pasado, con cifras que previsiblemente se incrementarán con las reservas de última hora. En 2025, año en que el 19 de marzo cayó en miércoles, la ocupación a una semana vista era del 66 %, y finalmente alcanzó el 75 % durante las fiestas.

La noche con mayor previsión de ocupación es la del 18 al 19 de marzo, víspera del festivo autonómico del día de San José, que alcanza ya el 76,7 % de habitaciones reservadas. Asimismo, destaca el comportamiento del fin de semana previo a las Fallas. En concreto, la noche del sábado 14 al domingo 15 de marzo registra una ocupación cercana al 73 %, coincidiendo con un fin de semana en que el ambiente festivo ya se vive de pleno en la ciudad, aunque todavía no haya finalizado la plantà de los monumentos. El precio medio de las habitaciones durante estas seis noches se sitúa en 166 euros, con la noche del 14 de marzo como la más cara, con 179 euros por habitación, lo que consolida 2026 como el año con menor precio medio de los últimos cuatro ejercicios a una semana del inicio de las Fallas.

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Los turistas internacionales

La mayor parte del turismo de Fallas es nacional y europeo de media distancia y los visitantes procedentes de zonas que tienen problemas de conectividad aérea (Asia y Oriente Medio) por el conflicto en Irán son un número simbólico respecto al total. Según la presidenta de la Wtaaa (World Travel Agents Associations Alliance), la organización que agrupa a las asociaciones de agencias de viajes del mundo, y presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, los principales países europeos emisores en Fallas son Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Francia, Italia o Polonia. Con cifras poco significativas respecto al total se sitúan los procedentes de Estados Unidos y Asia.