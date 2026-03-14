Vaivén
La mascota de Juan Carlos Caballero se suma "al verde"
L-EMV
València
El concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero (PP), ya ha hecho que su mascota se sume "al verde" en estos días de Fallas, poniéndole un pañuelo de ese color para pedir "respeto" cuando salga a pasear y que no le tiren petardos.
Predica así con el ejemplo y, como ha evidenciado en sus redes sociales, es el primero en secundar la campaña "Pañuelo Verde, Paseo Tranquilo" en las Fallas 2026, impulsada por el Colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV) y el mismo consistorio para velar por los animales. Además, no se olvida en agradecer la iniciativa a sus impulsores, entre los que menciona a las dos entidades e incluso a sí mismo.
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