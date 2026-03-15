Seis detenidos y 45 actas por petardos en la primera gran noche de Fallas en València

La primera gran noche fallera en València deja ya un balance intenso para los servicios de seguridad y emergencias. La Policía Local practicó seis detenciones, levantó 14 actas por drogas y otras 45 por artefactos pirotécnicos, en una madrugada marcada también por los incidentes vinculados al alcohol, varios fuegos y actuaciones de especial sensibilidad social.

Según el resumen de actuaciones correspondiente a la noche del 14 de marzo, los agentes intervinieron además en siete accidentes con alcoholemia, con el resultado de dos alcoholemias penales y una administrativa. A ello se suman tres contenedores quemados, un vehículo calcinado y una denuncia por venta ambulante, con decomiso de botes de refresco y agua.

Agresión sexual a una menor

Entre los servicios más destacados de la noche figura la detención de un varón por una agresión sexual, por tocamientos a una menor de 11 años en la Gran Vía Ramón y Cajal. Según el parte policial, a la llegada de los agentes otras tres jóvenes de entre 16 y 18 años habrían manifestado haber sufrido una situación similar, aunque ya no se encontraban en el lugar.

Uno de los puntos de mayor vigilancia fue Ruzafa, donde el operativo específico se saldó con 28 actas por petardos, incluidas dentro del total de 45 denunciadas durante la noche.

Grietas en dos dedos de un ninot de la falla municipal

La madrugada también obligó a intervenir en la falla municipal. A las 4.30 horas, la Policía Local requirió a Bomberos por la aparición de grietas en dos dedos de un ninot. Tras la revisión, los efectivos concluyeron que el monumento no presentaba riesgo estructural de caída en ese momento, aunque se amplió el perímetro de seguridad de forma preventiva por las condiciones de viento. Finalmente, la figura que originaba el riesgo fue retirada y recolocada

La plaza de Brujas convertida en un estercolero, ayer de madrugada. / A.B.

A este balance policial se añade el frente de la limpieza, una de las imágenes más visibles tras la noche festiva. El servicio municipal levantó ocho actas de sanción a comisiones falleras por no haber limpiado todavía su entorno a las ocho de la mañana, y otras cinco sanciones por mal uso del contenedor de cenizas.

Residuos

Las imágenes de residuos acumulados en la vía pública vuelven a poner el foco en el reto que supone compatibilizar ocio festivo, civismo y capacidad de respuesta de los servicios municipales en el arranque de las Fallas.

Con la ciudad ya inmersa en sus días grandes, el balance anticipa unas jornadas de máxima presión para Policía Local, Bomberos y limpieza, en un contexto en el que València afronta la parte más multitudinaria del calendario fallero con el objetivo de contener tanto los excesos como los riesgos asociados a la fiesta.