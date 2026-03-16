Así queda el tráfico en València por Fallas: centro cerrado y aparcamientos en los accesos

València ya vive de lleno los días grandes de las Fallas y el centro de la ciudad se transforma desde hoy en un gran espacio peatonal para facilitar que ciudadanía y visitantes disfruten de la programación festiva. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Movilidad, activa desde este lunes a las 15.00 horas un dispositivo especial que restringe la circulación de vehículos privados en el corazón urbano y organiza zonas de estacionamiento en el exterior para evitar colapsos de tráfico.

Las restricciones estarán vigentes desde las 15.00 horas de este lunes hasta las 4.00 horas del próximo 20 de marzo. Durante este periodo quedará prohibida la circulación de vehículos privados en toda la zona interior del perímetro formado por la marginal derecha del antiguo cauce del río Túria —desde el puente de las Glorias Valencianas hasta la plaza de América— y las grandes vías que rodean el centro. En esta área también se incluyen la plaza de España y los pasos inferiores de Petxina.

El vecindario de las zonas afectadas también podrá circular con sus vehículos, aunque deberá acreditar su residencia si así se lo requiere la Policía Local

El objetivo del operativo municipal es reducir al máximo el tráfico rodado en una zona que concentra buena parte de los actos falleros y que durante estos días registra una afluencia masiva de peatones. De esta manera, el centro urbano se convierte en un espacio prioritariamente peatonal para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante las jornadas festivas.

La prohibición general de circulación no afecta, sin embargo, a determinados vehículos autorizados. Podrán acceder al interior del perímetro los autobuses urbanos, taxis, vehículos de servicio público, vehículos oficiales autorizados por el Área de Seguridad y Movilidad y aquellos que deban atender situaciones de emergencia.

El vecindario de las zonas afectadas también podrá circular con sus vehículos, aunque deberá acreditar su residencia si así se lo requiere la Policía Local. Para ello podrán presentar documentos como el DNI, el permiso de circulación del vehículo, la tarjeta de autorización para calles peatonales o documentación que justifique su domicilio, como el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles o un contrato de alquiler.

Ambiente fallero en València. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

No obstante, desde el consistorio recomiendan limitar al máximo estos desplazamientos durante los días de mayor afluencia fallera. La gran presencia de peatones en el centro puede dificultar la circulación y generar situaciones de riesgo. Por ello se aconseja acceder o transitar por la zona preferentemente entre las 6.30 y las 11.00 horas de la mañana y únicamente cuando resulte imprescindible.

En cuanto a los vehículos de carga y descarga, el Bando de Fallas establece que podrán acceder y circular por la zona restringida entre las 6.30 y las 12.30 horas. En este caso no será necesaria una autorización expresa previa, aunque los conductores deberán poder justificar su actividad ante la Policía Local si se les solicita.

Aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad

Para facilitar la movilidad y evitar atascos en los accesos al centro, el Ayuntamiento de València ha habilitado varias zonas de aparcamiento exteriores al área restringida. La señalización instalada en las entradas de la ciudad indicará a los conductores las principales áreas donde estacionar en función de la vía por la que accedan a València.

Esta medida tiene como objetivo aliviar el tránsito en los días de mayor afluencia de visitantes y favorecer que quienes lleguen en vehículo privado puedan dejar el coche en zonas próximas y continuar el trayecto a pie o en transporte público.

En el caso de quienes accedan desde la V-21 (Castellón y Barcelona), las áreas de estacionamiento recomendadas son la avenida de Aragón, la Universitat Politècnica y el campus de Tarongers.

Los conductores que lleguen desde la V-31 (Alicante y Albacete) podrán estacionar en la avenida Hermanos Maristas y la calle Antonio Ferrandis, dos zonas próximas al entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Para quienes accedan a la ciudad desde la A-3 (Madrid) se sugieren como áreas de aparcamiento la calle Tres Forques, la avenida Tres Cruces y la calle Campos Crespo.

Por último, los visitantes que lleguen desde la CV-35 (Ademuz) podrán estacionar en las manzanas comprendidas entre la avenida Maestro Rodrigo, la avenida Burjassot, la avenida Menéndez Pidal y la avenida Tirso de Molina.

Cortes adicionales por actos falleros

El dispositivo de movilidad podrá ampliarse o modificarse en función de los actos previstos en el programa oficial de Fallas. Eventos multitudinarios como la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, los desfiles o las recogidas de premios obligarán a reforzar las restricciones en determinados momentos.

En estos casos se prevé el cierre de accesos al perímetro formado por las avenidas de Pérez Galdós, Giorgeta y Peris y Valero, así como restricciones en el entorno de la plaza de Tetuán y los paseos de la Ciutadella y de la Albereda, entre el Pla del Real y la plaza de Zaragoza.

También podrán verse afectados puntos como la calle del General Elio con la avenida de Blasco Ibáñez, las avenidas de Aragó y Pius XII en dirección al centro de la ciudad, así como varios puentes que conectan con el casco urbano, entre ellos los de las Glorias Valencianas, les Arts, Fusta, Real, Aragó y Àngel Custodi.

Además, los días 16, 17 y 18 por la noche se amplían los cortes durante el disparo de los castillos de fuegos artificiales en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el puente de Montolivet. En ese caso se cerrarán los accesos al interior del perímetro formado por la avenida de Amado Granell Mesado, las calles de Antonio Ferrandis y Menorca, la avenida del Port y la calle de Jacinto Benavente.

Durante la Ofrenda, los autobuses de las comisiones estacionarán en el paseo de l’Albereda —entre los puentes del Real y de les Flors—, en ambos sentidos de la calle d’Almassora y en el puente de les Arts

El Bando de Fallas también regula la operativa de los autobuses de las comisiones falleras. Durante los días de recogida de premios podrán realizar operaciones de carga y descarga en la avenida de Navarro Reverter, en la calle de Guillem de Castro a la altura del Hospital y en los lugares señalizados, para posteriormente estacionar en el paseo de l’Albereda.

Durante la Ofrenda, los autobuses de las comisiones estacionarán en el paseo de l’Albereda —entre los puentes del Real y de les Flors—, en ambos sentidos de la calle d’Almassora y en el puente de les Arts, además de un carril de la marginal izquierda del antiguo cauce entre el puente de Sant Josep y el pont de Fusta.

El paseo de l’Albereda, entre el puente de les Flors y la plaza de Zaragoza, se reservará además para el estacionamiento de autobuses de servicio discrecional, como los de agencias de viajes o grupos turísticos. A estas zonas se suman la avenida de Antonio Ferrandis, la avenida dels Germans Machado —entre las calles de Sant Vicent de Paül y Alfauir— y el aparcamiento del Cementerio General en la avenida Tres Creus.

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Tanto EMT València como Metrovalencia ofrecerán servicio las 24 horas del día durante las jornadas festivas. El Ayuntamiento recomienda consultar sus canales habituales para planificar los desplazamientos y evitar incidencias durante los días de mayor actividad fallera.