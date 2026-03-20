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València descarta la tasa turística "en este momento" por carecer de marco legal

El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, pide al Gobierno que mejore la financiación de las haciendas locales antes de abrir el debate sobre el impuesto a turistas

El concejal Juan Carlos Caballero ofrece declaraciones a los medios en una imagen de archivo

El concejal Juan Carlos Caballero ofrece declaraciones a los medios en una imagen de archivo / Jorge Gil - Europa Press

Agencias

València

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que "en este momento" el consistorio no puede "tomar una decisión unilateral" respecto a la implantación de una tasa turística en la ciudad, al tiempo que ha instado al Gobierno a mejorar la financiación local para que ayuntamientos de grandes ciudades como València dispongan de más recursos.

Así lo ha manifestado Caballero este viernes, en la rueda de prensa de balance de Fallas, preguntado por la petición de los grupos municipales de la oposición (Compromís y PSPV) de que se implante una tasa turística en la ciudad.

Caballero ha sostenido que "está bien que podamos debatir cómo el turismo puede contribuir a esta fiesta" de Fallas y al sostenimiento de los servicios públicos, pero ha remarcado que el ayuntamiento no dispone del "marco legal" necesario para aplicar de manera "unilateral" una tasa turística. "En este momento no tenemos posibilidad de aplicar ninguna tasa turística", ha subrayado.

Por eso, según ha argumentado, es necesario que el Gobierno mejore la financiación de las haciendas locales y, a partir de ahí, "abrir ese debate" de la tasa turística. Además, ha señalado que València tiene "problemas comunes" a los de otras grandes ciudades como Barcelona o Málaga respecto a la cantidad de visitantes y el impacto en la ciudad.

Preguntado por si esta postura es compatible con el hecho de que el PP votara a favor de la derogación de la tasa turística aprobada por el anterior gobierno de la Generalitat, que no se llegó a implantar, Caballero ha insistido en que "a nivel nacional habría que abrir el debate de la financiación local" y ha acusado al ejecutivo municipal liderado entonces por Joan Ribó (Compromís) de "no aplicar" ese impuesto cuando "tenía el marco jurídico" para hacerlo.

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También ha sostenido que el Consell entonces presidido por Ximo Puig aprobó la implantación de la tasa "en un momento complicado para el sector" turístico, tras la pandemia, y con el exsecretario autonómico de Turismo Francesc Colomer "en contra".

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