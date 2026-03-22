El Cementerio General conectará la zona histórica con la zona de ampliación por debajo de las vías del tren

Las obras de ampliación del Cementerio General de València, situadas en la sección 21, avanzan conforme a la planificación prevista y permitirán urbanizar una superficie de aproximadamente 11.000 metros cuadrados y construir un total de 2.596 nuevas unidades de enterramiento, distribuidas en 1.540 nichos sencillos y 1.056 columbarios.

Actualmente se está ejecutando la urbanización interior de la nueva zona. Tras las primeras fases de movimiento de tierras y preparación del terreno, se ha iniciado la colocación de encintados, que definirán la configuración de los espacios interiores. Asimismo, está previsto iniciar próximamente los trabajos de pavimentación de los viales. De forma paralela, avanza la ejecución del cerramiento perimetral del recinto.

Al mismo tiempo, continúan los trabajos de construcción de los bloques de nichos sencillos, que constituyen el elemento principal de la intervención. En los testeros de estos bloques se adosarán nichos columbarios, optimizando el aprovechamiento del espacio y ampliando la oferta de unidades destinadas al depósito de urnas cinerarias.

Garantizar los próximos años

Esta ampliación responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de unidades de enterramiento para los próximos años, permitiendo atender la demanda habitual y disponer, además, de una reserva suficiente ante posibles situaciones extraordinarias.

Por otra parte, en una actuación posterior está prevista la conexión entre la parte histórica del Cementerio General y la nueva ampliación correspondiente a la sección 21, con el objetivo de integrar ambos espacios y mejorar la conectividad interna del recinto. Esta conexión se realizará bajo las vías del ferrocarril, aprovechando un marco de hormigón que se dejó ejecutado durante la remodelación de la línea.

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La obra cuenta con un plazo de ejecución de 11 meses y un presupuesto de 2.875.394 euros, y se ejecuta a través del contrato marco actualmente vigente, lo que ha permitido agilizar su tramitación administrativa y adelantar el inicio de los trabajos. La finalización de las obras está prevista a lo largo del primer semestre de este año.