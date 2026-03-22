Caos circulatorio en València al paso de la manifestación contra la guerra

El sábado de resaca fallera en València volvió a estar marcado por la caótica movilidad en el centro urbano. La manifestación contra la guerra en Oriente Próximo reunió a miles de personas que marcharon por las principales vías del centro, generando quejas a su paso por la falta de coordinacion con los cortes de tráfico. Tal como han denunciado diversos usuarios en redes sociales, incluida la oposición del PSPV en València, calles como Pascual y Genís no se cortaron a la circulación, por lo que un gran atasco en el acceso a la calle Colón generó el caos durante el rato que la manifestación pasaba por este punto.

Así, el Ayuntamiento de València explica a este diario que el cuerpo de la Policía Nacional no cortó esta calle que cruza desde Las Barcas hasta Colón, lo atraviesa y sale hasta Gran Vía Marqués del Túria, por lo que medio centenar de vehiculos se quedaron atascados entre los viandantes y los manifestantes. Cierto es que, aunque la Policía Nacional debe cortar las vías, es competencia del consistorio y por tanto, de la Policía Local, regular el tráfico de la ciudad.

En esta línea se expresó anoche la portavoz del PSPV en la ciudad en su red social de X. Rosa Domínguez denunciaba que había sido la gente que por allí pasaba y los conductores de los vehículos los que habían tenido que parar los coches ante la ausencia de agentes locales. Así, en los vídeos publicados se ve cómo los coches están bloqueados en Pascual y Genís, atrapados entre viandantes y la propia manifestación. El ayuntamiento tambien explica que el acceso y salida a un parking en las inmediaciones agravó la situación, pero restan importancia al suceso al haberse desarrollado la manifestacion sin ningúna incidencia.

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Delegación de Gobierno es la encargada de aprobar la manifestacion a propuesta de los convocantes, con el recorrido previsto y dando parte al ayuntamiento donde se va a celebrar la marcha. En este caso, el de València es el que gestionaba esa regulación a traves de su Policía Local que llegó, según las mismas fuentes, cuando varios ciudadanos llamaron a los agentes y se desplazaron a poner orden en esta vía.