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Compromís dice que Catalá ya ha decidido la planta viaria del bulevar García Lorca sin esperar a los informes

La coalición valencianista critica que Catalá hable de participación ciudadana cuando la decisión ya está tomada, sin escuchar al vecindario ni hacer públicas las alternativas del bulevar.

Obras de soterramiento de las vías en lo que luego será el bulevar García Lorca.

Obras de soterramiento de las vías en lo que luego será el bulevar García Lorca. / Germán Caballero

Redacción Levante-EMV

València

Compromís per València ha denunciado que la alcaldesa María José Catalá anunció públicamente el pasado 5 de febrero que ya había elegido la planta viaria del futuro bulevar García Lorca sin disponer aún de los estudios completos sobre el impacto ambiental y las emisiones contaminantes de las diferentes alternativas.

Según una respuesta oficial del propio Ayuntamiento, el informe definitivo todavía no está terminado. De hecho, la consultora encargada del proyecto ha solicitado más tiempo para analizar las emisiones derivadas de cada opción y el propio gobierno municipal reconoce que el documento no estará completo hasta, al menos, dentro de un mes. La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, lamenta que Catalá anuncie una opción ganadora “cuando ni siquiera se había terminado el estudio de contaminación”. “Esto es gravísimo, porque significa que la decisión estaba tomada antes de conocer los impactos reales sobre la calidad del aire y la movilidad”, denuncia.

Para el segundo partido de la ciudad, esta actuación evidencia que el gobierno municipal ha antepuesto criterios políticos a la evaluación técnica en uno de los proyectos urbanísticos más importantes de las próximas décadas. “Estamos hablando de una infraestructura que marcará el modelo de ciudad durante años. Lo mínimo exigible es rigor, transparencia y todos los informes sobre la mesa. Lo que no se puede hacer es decidir primero y justificar después”, ha advertido Robles.

Un proceso participativo de cartón piedra

La coalición valencianista también ha criticado que la alcaldesa hable de participación ciudadana mientras, en la práctica, ya ha tomado la decisión sin escuchar al vecindario ni hacer públicas las alternativas. “Si ya tienen elegida la opción antes de terminar los informes y antes de hablar con la ciudadanía, ¿para qué sirve el proceso participativo? Es un paripé”, ha denunciado Robles. En este sentido, Compromís recuerda que las entidades de la Plataforma Corredor Verde han alertado de que no han tenido acceso a los estudios ni a las diferentes propuestas analizadas. Para el primer partido de la oposición, el gobierno de Catalá está repitiendo un patrón: “anunciar grandes proyectos sin información, sin diálogo y sin garantías”.

Opacidad reiterada

Compromís per València también ha denunciado la falta de transparencia en todo el proceso. La coalición ha solicitado acceso al expediente en tres ocasiones —el 19 de diciembre, el 10 de febrero y el 9 de marzo— y en todas ellas el Ayuntamiento ha ido aplazando la entrega de la documentación. “Llevamos meses pidiendo el informe y el gobierno sigue ocultándolo. Primero era un mes, después dos semanas y ahora cinco semanas más. Es una opacidad absoluta”, ha criticado la portavoz valencianista.

Para Compromís, todo apunta a una decisión tomada de antemano y revestida después con informes que todavía no están finalizados. “Lo que está haciendo Catalá es imponer un modelo de ciudad sin transparencia, sin participación y sin rigor técnico. Y eso, en un proyecto de esta magnitud, es inaceptable”.

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