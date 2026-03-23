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Nuevo Centro y el Valencia Club de Atletismo convocan la 17ª Olimpiada Infantil

Una imagen de la edición de 2025.

Una imagen de la edición de 2025. / ED

Olivia Díaz

El sábado 23 de mayo tendrá lugar una nueva edición de la ya tradicional Olimpiada Infantil, organizada por Nuevo Centro y el Valencia Club de Atletismo. Este año se alcanza ya la 17ª edición siendo el objetivo principal del evento crear un día festivo tanto para los niños como para sus familiares, a la vez de fomentar el deporte entre los más pequeños.

Podrán participar los niños y niñas nacidos entre 2013 y 2020. Las inscripciones son gratuitas y se realizarán a través de la página web de Nuevo Centro www.nuevocentro.es o en el punto de información del centro comercial.  La fecha tope de inscripción será el 15 de mayo, siempre y cuando no se llene antes el cupo y se cierre la inscripción con anterioridad.

La recogida del dorsal y la acreditación se realizarán, del 19 al 21 de mayo, en el punto de información de Nuevo Centro, de 10 a 20 horas.

La Olimpiada consta de las siguientes pruebas por categorías:

  • Categoría Pre-Benjamín: 40 metros lisos, lanzamiento de balón medicinal, 40 metros vallas y salto de longitud.
  • Categoría Benjamín: Salto de longitud, 50 metros lisos, lanzamiento de balón medicinal y 50 metros vallas.
  • Categoría Alevín: Lanzamiento de balón medicinal, 60 metros vallas, salto de longitud y 60 metros lisos.
  • Categoría Infantil (Masculina y Femenina): 80 metros vallas, salto de longitud, 80 metros lisos y lanzamiento de balón medicinal.

Todos los niños por participar recibirán  una camiseta conmemorativa, una gorra y una medalla.

Por la tarde a las 18.30h en la Plaza Exterior de Nuevo Centro  se entregarán los premios a los 10 primeros de las diferentes categorías, con trofeos y lotes de regalos de los colaboradores,  así como un sorteo de  regalos entre todos los participantes.

Los tres clubes o colegios con más participación también serán premiados con:

  • 1º Trofeo, Tarjeta Regalo de Nuevo Centro de 300 euros.
  • 2º Trofeo, Tarjeta Regalo de Nuevo Centro de 200 euros.
  • 3º Trofeo, Tarjeta Regalo de Nuevo Centro de 100 euros.

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