Retiran las flores del manto de la Virgen
La Ofrenda a la Mare de Déu, que congregó a miles de personas, ha finalizado con la retirada de las flores del manto, diseñado este año por Xenia Magraner y dedicado a la no violencia
Operarios municipales han comenzado esta mañana a retirar las toneladas de flores depositadas en la Ofrenda para confeccionar el manto de la Mare de Déu. Después de tres días de aluvión de visitantes, la Plaza de la Virgen quedará despejada hasta el año que viene. También hoy está previsto, de hecho, retirar el cadafal de la Virgen.
La Ofrenda a la Mare de Déu, acto emotivo por excelencia del calendario fallero, congregó a 114.000 personas, la mitad de la cuales portaron ramos de flores para confeccionar el manto de la Virgen y adornar toda la plaza. A eso hay que sumar más de doscientas canastillas que ofrecen las comisiones.
Una vez terminado el acto, las flores han permanecido en la plaza tres días más para que puedan ser admiradas por el público, que se ha concentrado masivamente hasta este domingo.
El manto de la virgen ha sido obra este año de la diseñadora Xenia Magraner, que ha dedicado su proyecto a la no violencia, una constante en las Fallas de este año, con una falla municipal y un ninot indultat también relacionado con esta temática.
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