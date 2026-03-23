Riesgo de electrocución en la estación de la Font de Sant Lluís

A tenor de las imágenes uno podría pensar que se trata de una especie de construcción abandonada repleta de enseres que no requieren de demasiada atención, sin embargo, se trata del cuarto de baterías del taller de la estación de la Font de Sant Lluís en València que, según denuncian desde el sindicato CSIF, está en tal estado de "abandono" que "genera una situación de riesgo de descargas".

Cuarto del taller de las baterías de la estación de la Font de Sant Lluís en València / Levante-EMV

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido a través de un comunicado que en esta sala, en la que se almacenan y prueban baterías, "las puertas están rotas y existe material inflamable acumulado", pero no solo eso sino que debido a la supuesta falta de conservación del recinto y el almacenamiento de diferentes materiales, en el caso de que entrara agua de lluvia en el taller "podría generar, al entrar en contacto con la electricidad, descargas que suponen un riesgo grave para los trabajadores".

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Por estos motivos, el sindicato urge a la Dirección del recinto, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a que "acometa un acondicionamiento" del cuarto de baterías del taller de la estación de Font de Sant Lluís. CSIF recuerda que el mantenimiento de las instalaciones "compete a la empresa y que debe de realizarse de forma periódica". En este caso, la falta de conservación causa según el sindicato "la acumulación de suciedad, cristales rotos o materiales que pueden ser inflamables, como cartones". La agrupación apremia a la entidade a que actúe lo antes posible y avisa de que "de no de hacerse, denunciará la situación a Inspección de Trabajo", apuntan.