Asociaciones vecinales convocan una concentración en Benimaclet en protesta por los PAI activos en València

Las associaciones Cuidem Benimaclet, Benimaclet per l'habitatge, Veïnat en perill d'extinció, el CSOA l'Horta y la red de colectivos y asociaciones Entrebarris han convocado una concentración para el próximo domingo 29 de marzo a las 10.30 horas para mostrar su rechazo a los Programas de Actuación Integral (PAI) que el Ayuntamiento de València tiene previsto poner en marcha en los próximos meses y que según explican las entidades convocantes, ponen de manifiesto un modelo de ciudad para beneficio de las grandes constructoras privadas y del poder financiero y que no responde a las necesidades reales del vecindario".

Bajo el lema Defendem el territori veïnal, las entidades organizadoras quieren "mostrar su propósito de hacer un frente común desde los barrios para parar las políticas urbanísticas y de territorio del Ayuntamiento y de la Generalitat". A través de un comunicado manifiestan que "en un contexto de mercantilización de la vivienda, la construcción masiva de bloques no solucionará los problemas de acceso a este derecho de las clases populares, sino que reforzará un modelo de ciudad que solo es asequible para ricos y turistas, y en el cual la participación del vecindario es meramente testimonial".

Huertos urbanos

Así mismo, las asambleas convocantes quieren, según explican, "llamar la atención sobre los graves perjuicios que PAIs como el de Benimaclet o la ley del suelo que prepara la Generalitat ocasionarían en importantes zonas de huerta productiva", pese a que en el caso precisamente de Benimaclet en el nuevo área urbanizada se dejará espacio libre para un gran pulmón verde central de 30.000 metros cuadrados y se preservarán los huertos urbanos por ser una iniciativa que ha demostrado fomentar la convivencia vecinal. Son unos 70 huertos repartidos en 7.000 metros que además contribuyen a promover el consumo responsable.

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La concentración, que incluirá una mesa redonda con la intervención de representantes vecinales, un espectáculo de títeres y un concierto, se enmarca dentro de la campaña de Entrebarris sobre territorio y urbanismo, llevada a cabo este primer trimestre del año. El objetivo, explican, es servir como punto de encuentro de los movimientos vecinales de la ciudad para debatir y organizar estrategias conjuntas que encaminen el urbanismo valenciano hacia un planteamiento más respetuoso con el medio ambiente y con las personas que lo habitan.