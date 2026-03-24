El Ayuntamiento de València prepara una ZBE de mínimos con un informe de tráfico que la hace innecesaria

El Ayuntamiento de València ha analizado los primeros resultados obtenidos tras la puesta en marcha completa del sistema de monitorización instalado en el marco del contrato de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), financiado por los fondos europeos Next-Generation EU. Los datos de las cámaras han permitido realizar una radiografía del parque móvil circulante e incluye su composición, procedencia, edad media y distintivo ambiental. Y la principal conclusión del estudio es la "notable diferencia entre el parque de vehículos censado y el que realmente circula por las calles". Aunque los últimos datos oficiales publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) sitúan los vehículos sin etiqueta registrados en la provincia y en València en torno al 26-29%, las cámaras de monitorización revelan que, en la práctica, solo el 6% de los movimientos que se producen en la ciudad corresponden a vehículos sin distintivo ambiental.

Por el contrario, los vehículos más eficientes tienen un protagonismo mayor en el tráfico diario. Así pues, la etiqueta C representa el 48% de las detecciones, la etiqueta ECO el 18%, la etiqueta B el 19% y la etiqueta 0 emisiones alcanza ya el 5% del flujo total de tráfico. Por último, las cámaras también registran un 4% de detecciones de matrículas extranjeras y no reconocidas (hay que tener en cuenta que el sistema de cámaras se sigue ajustando de manera continua para aumentar el porcentaje de detección y reconocimiento en el proceso de lectura).

Este informe se publica cuando el Ayuntamiento de València trata de regular la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad - el Gobierno le dio de prórroga este año- y avalaría una ZBE de mínimos, algo parecido a lo que se implantó en Castellón con el apoyo de Vox, que es el partido que vetó la propuesta inicial en València. Allí las cámaras se usan únicamente para controlar los flujos de vehículos a título informativo y sin prohibiciones ni sanciones. Aquí se ha hablado de aplicar restricciones solo en caso de que los datos de polución así lo aconsejen.

El coche domina

En cuanto a la tipología de vehículos circulando, el análisis confirma que los turismos lideran el uso de la vía pública (83% de los pasos registrados), seguidos del transporte de mercancías (7%) y las motocicletas (4,5%). La edad media de estos vehículos se sitúa entre los 7 y los 9 años.

En relación con la procedencia, València actúa como nodo de atracción: el 65% de los vehículos que circulan por los accesos de la ciudad proceden de otros municipios, principalmente de la provincia de València, lo que evidencia la gran dependencia del área metropolitana con la capital. En el interior de la ciudad, también tiene un mayor peso el tráfico generado por vehículos de origen externo a la ciudad, representando un 55% frente a un 45% de registros de vehículos de residentes locales.

Por último, los datos del Impuesto de Tracción Mecánica (IVTM) del Anuario Estadístico del Ayuntamiento de València 2025 reflejan un cambio de tendencia en la propiedad de vehículos: el número de vehículos registrados en València ha disminuido un 2,3% respecto a 2024, situándose en un total de 464.529 unidades.

Este descenso es generalizado en todas las tipologías (turismos, camiones, furgonetas) excepto en las motocicletas, que han incrementado su presencia en un 1,7%, consolidándose como una alternativa creciente para la movilidad urbana.

Tráfico eficiente y joven

El concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, ha destacado que del estudio se desprende que “el tráfico real en València se caracteriza por ser más eficiente y joven que el registrado oficialmente, con una clara predominancia de vehículos circulando con etiqueta C y con un crecimiento del uso de la motocicleta”.

Asimismo, ha señalado que del estudio del paso de vehículos registrado por las cámaras de ZBE confirma el análisis de los datos de movilidad de los dos primeros meses del año: mientras el tráfico interior se encuentra estabilizado y a la baja (en enero y febrero se ha experimentado un descenso del 4% respecto a los mismos meses del año anterior), los accesos crecen, en un contexto de aumento generalizado de la población en la ciudad como de la movilidad tanto a pie como los restantes modos de transporte sostenibles (bicicleta, VMP y transporte público ).

“Pese a lo anterior, el tráfico interior se encuentra en valores similares o incluso inferiores a los de 2023 y muy distantes a los datos registrados en 2019, momento prepandemia en que se alcanzaron los valores máximos de tráfico”, ha matizado Carbonell.

“El hecho de que más del 50% del tráfico interno se genere por vehículos procedentes de fuera de la capital evidencia el peso determinante del área metropolitana en los flujos diarios. “Ante esta realidad y sin perjuicio del ambicioso plan director de EMT que se encuentra en proceso de implementación, resulta imprescindible reforzar la infraestructura y la oferta de transporte público, tanto estatal como autonómico, para reducir la dependencia del vehículo privado de las personas que residen en las coronas metropolitanas y se desplazan habitualmente a la ciudad”, ha destacado.

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“El Ayuntamiento pretende continuar haciendo uso de la infraestructura de cámaras instalada con el fin de seguir realizando estudios estadísticos para evaluar el impacto de las políticas de movilidad sostenible, como la ampliación de la red de carriles bici, la mejora del transporte público o la adopción de medidas para mejorar la distribución urbana de mercancías”, ha concluido Jesús Carbonell.